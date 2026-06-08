El dramaturgo español Juan Mayorga es condecorado como Ciudadano Ilustre de Montevideo

Montevideo, 8 jun (EFE).- El director y dramaturgo español Juan Mayorga fue condecorado este lunes como Ciudadano Ilustre de la ciudad de Montevideo, en reconocimiento a su trayectoria artística y su estrecho vínculo con el teatro uruguayo durante décadas.

En una ceremonia desarrollada en el Teatro Solís, uno de los más antiguos de América, Mayorga no ocultó su alegría por la distinción, ante la que prometió "trabajar para merecerla", así como su admiración desde la adolescencia por el escritor uruguayo Juan Carlos Onetti (1909-1994).

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"Poco a poco fui sabiendo, cuando fui comprometiéndome cada vez más con el teatro, que Montevideo y Uruguay habían sido importantes también en la historia del teatro español. Porque aquí habían trabajado la gran Margarita Xirgu y José Estruch y que, por tanto, había una cita permanente entre el teatro uruguayo y el teatro español y las gentes del exilio", apuntó el dramaturgo madrileño.

En ese sentido, el ganador del premio Princesa de Asturias de las Letras en 2022, entre otros galardones dentro de la cultura española, insistió en su aprecio por el teatro y los creadores del país suramericano al tomarlo en cuenta y reconocer su "modesto trabajo".

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"Creo que los teatros son espacios para la paz y para la libertad y nos importan a todos. Y creo que tenemos que hacer teatro para los que vienen al teatro pero también para los que no vienen. Tenemos que estar en cada momento a la escucha y por eso es tan importante el silencio, porque sin silencio no podemos escuchar a los otros", sentenció Mayorga.

Por su parte, el intendente (máxima autoridad ejecutiva a nivel regional) de Montevideo, Mario Begara, señaló -durante el acto- que se trata de un "reconocimiento tributario" sobre una historia y una visión en la que "afortunadamente" los uruguayos hacen parte y aspiran a estar, en relación a ese contacto con la creación y las realidades que hay en otras partes del mundo.

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Mayorga se encuentra de visita en Uruguay, en el marco de una clase magistral centrada en su pensamiento dramatúrgico: el conflicto, el tiempo y el lenguaje como materia viva del teatro; así como por la puesta en escena de su obra Reikiavik, dirigiada por la uruguaya Mariana Wainstein. EFE

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