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EEUU impone restricciones de visado a más de un centenar de funcionarios de Nicaragua tras muerte de Rivera

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Las autoridades de Estados Unidos han anunciado este lunes nuevas sanciones contra más de un centenar de funcionarios de Nicaragua, así como de familiares y personas cercanas a los copresidentes del país, Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, en respuesta a la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera en prisión.

"La Administración Trump ha tomado medidas decisivas para imponer restricciones adicionales en materia de visados a más de 100 funcionarios de la dictadura y a sus familiares", ha informado el Departamento de Estado en una decisión que vincula a la muerte del líder indígena al que califica como "preso político".

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De esta forma, Washington insiste en que "no ignorará la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega en la terrible muerte del preso político Brooklyn Rivera". En concreto señala a Lumberto Campbell, miembro del Consejo Supremo Electoral (CSE), y considerado un operador político de la pareja presidencial, por "participar directamente en la denegación de asistencia médica" al preso.

Según informa el Departamento liderado por Marco Rubio, con este nuevo conjunto de restricciones, Estados Unidos mantiene medidas en materia de visados contra más de 2.350 funcionarios nicaragüenses y a sus familiares por su "papel cómplice" en la "dictadura" del tándem Ortega y Murillo.

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"Estados Unidos permanece junto al pueblo nicaragüense que, al igual que Rivera, aspira a ver una Nicaragua libre", ha subrayado la diplomacia estadounidense.

Encarcelado por el Gobierno nicaragüense el 29 de septiembre de 2023, las autoridades de Nicaragua confirmaron su muerte en un hospital de la capital, Managua, al que fue trasladado a causa del grave deterioro de su estado de salud durante su detención.

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