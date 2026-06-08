Condenado en Finlandia a dos años y medio de prisión un empresario acusado de tráfico de personas

Un tribunal de Finlandia ha condenado este lunes a dos años y medio de cárcel a un empresario local por tráfico de trabajadores procedentes de Tailandia para la recolección de bayas, un caso que se enmarca en el creciente número de delitos de este tipo en el país nórdico.

El Tribunal de Distrito de Laponia, en el norte de Finlandia, ha condenado así al antiguo director general de la empresa de bayas Polarica, Jukka Kristo, por 78 delitos de tráfico de personas.

Su socia tailandesa, Kalyakorn Phongphit, también ha sido declarada culpable de los mismos delitos, pero solo ha sido condenada a nueve meses de prisión en esta ocasión dado que el año pasado la Justicia impuso en su contra una sentencia de tres años en un caso relacionado con otra empresa de bayas.

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Este caso constituye el mayor de trata de personas de la historia del país, según informaciones de la cadena finlandesa Yle. La corte ha especificado que estos trabajadores fueron contratados tras ser engañados, dado que se les prometieron otro tipo de condiciones de trabajo.

Sin embargo, debido a los elevados costes de viaje y de manutención, los trabajadores ya tenían deudas acumuladas con la empresa cuando llegaron a Finlandia en 2022 y acabaron sin apenas ingresos a pesar de trabajar largas jornadas sin días libres, tal y como recoge la sentencia judicial.

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Algunos de los alojamientos proporcionados a las víctimas "eran de tan mala calidad, o las instalaciones tan exiguas, que las tarifas cobradas por el alojamiento eran desproporcionadas en relación con el nivel del mismo", recogen documentos judiciales.

La situación ha llevado a las autoridades finlandesas a tomar medidas contundentes en los últimos años tras salir a la luz varios casos de explotación de trabajadores migrantes temporeros en la industria de las bayas del país. En este sentido, han acusado a las principales empresas del sector de haber formado un cártel para reducir los salarios.

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