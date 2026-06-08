Ataque ucraniano contra un tren en Crimea "complica" negociaciones de paz, según Kremlin

Moscú, 8 jun (EFE).- El ataque ucraniano con un dron que impactó contra un tren de pasajeros que viajaba desde Moscú hasta la ciudad de Simferópol, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, complica un posible acuerdo de paz, afirmó este lunes el Kremlin.

"El ataque al tren de pasajeros, se trata de acciones criminales del régimen de Kiev. Sin duda, tales acciones complican considerablemente cualquier intento de alcanzar un acuerdo de paz", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

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En el ataque el ayudante del conductor del tren murió, mientras que el propio conductor resultó herido. Consecuentemente, los pasajeros de todos los trenes que se encontraban en la península fueron evacuados.

Las autoridades cancelaron al menos 11 trayectos y buscan alternativas de transporte para los viajeros, según un comunicado de la empresa Gran Service Express, la operadora ferroviaria de Crimea.

El Estado Mayor ucraniano, mientras tanto, comunicó hoy haber atacado objetivos energéticos y militares en la ocupada Crimea y territorios rusos fronterizos con Ucrania.

Uno de los objetivos fue la refinería de la ciudad de Feodosia, la más importante de Crimea y con capacidad para procesar al año entre diez y doce millones de toneladas de petróleo.

Según el Estado Mayor ucraniano, esta infraestructura es clave por su posición geográfica cercana a las zonas de combate en Ucrania para abastecer al Ejército ruso de combustible y otros productos petroleros.EFE