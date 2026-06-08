Antonio Rivera, mensaje directo a Kiko Rivera por el reparto de las cabezas de toro de Paquirri: "Espero que me llame"

La familia Rivera vuelve a situarse en el centro del foco mediático, esta vez por un asunto que está dando mucho que hablar: las históricas cabezas de toro de la finca Cantora. Estas piezas, ligadas al legado de Paquirri, llevan años siendo motivo de disputa entre sus herederos, especialmente tras el mediático enfrentamiento entre Kiko Rivera y sus hermanos, Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez.

Cantora, la finca que perteneció al torero, ha sido durante décadas el epicentro de conflictos familiares, herencias sin resolver y tensiones públicas que han salpicado tanto a Isabel Pantoja como a sus hijos. En los últimos años, Kiko Rivera ha protagonizado un distanciamiento evidente con parte de su familia paterna, aunque recientes informaciones apuntan a un posible gesto que podría suavizar la situación: el reparto de las cabezas de toro que pertenecieron a su padre.

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En este contexto, Antonio Rivera, hermano de Paquirri, no ha tardado en reaccionar al conocer la noticia. El tío de Kiko ha lanzado un mensaje claro y directo, mostrando tanto su esperanza como su deseo de acercamiento.

"Hombre, yo me alegro mucho de que sea eso cierto, de que sea eso cierto y que se rifa porque nosotros los Riveras Pérez también tenemos ahí una cabeza que se llama 'Buena Suerte' y espero que me llame por teléfono", ha declarado.

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Sus palabras dejan entrever no solo la importancia sentimental de estas piezas para la familia, sino también la posibilidad de que este gesto abra una nueva etapa en las relaciones familiares. El reparto de las cabezas de toro no es un asunto menor: representa una parte esencial de la memoria de Paquirri y, para muchos, una deuda pendiente con sus hijos mayores.