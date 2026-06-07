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Trump abandona entrevista tras ser cuestionado sobre acusaciones de fraude electoral

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Nueva York, 7 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interrumpió de forma abrupta y visiblemente molesto una entrevista con la presentadora del programa 'Meet the Press' de NBC, Kristen Welker, después de que esta le exigiera repetidamente pruebas sobre sus constantes afirmaciones de fraude electoral.

La entrevista, grabada en una granja del estado de Wisconsin, llegó a su fin cuando Welker cuestionó a Trump sobre un fondo de "anti-weaponization" (anti-instrumentalización) de 1.800 millones de dólares vinculado al Departamento de Justicia.

Al ser preguntado sobre si las personas condenadas por agredir a policías durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 deberían recibir dinero de los contribuyentes a través de dicho fondo, Trump evitó dar una respuesta rotunda y afirmó que "muchas de esas personas fueron destruidas por policías corruptos" y "deberían ser compensadas".

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El enfrentamiento verbal escaló cuando Welker le recordó que no existían pruebas de tales acusaciones.

Ante esto, Trump reiteró que las elecciones presidenciales de 2020 -en las que perdió contra el demócrata Joe Biden- fueron "amañadas" y aseguró, sin aportar evidencias, que actualmente se está produciendo un "fraude" en el recuento de votos de las primarias de California.

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"Hay pruebas tremendas, no hay más que pruebas. Las elecciones fueron amañadas", insistió el exmandatario ante las réplicas de la periodista, añadiendo sobre la situación en California que "solo hace falta mirar".

Ante la insistencia de Welker por obtener datos verificables, Trump comenzó a descalificar directamente a la entrevistadora y a los medios de comunicación.

"Son corruptos, igual que tú eres corrupta. Tu prensa es corrupta y 'Meet the Press' es corrupta", apuntó el mandatario.

Finalmente, tras acusar a la cadena de ser un "canal sesgado y corrupto", Trump decidió dar por terminado el encuentro de manera unilateral: "Vamos a dejarlo aquí porque ya he tenido suficiente".

Acto seguido, el presidente se quitó el micrófono y abandonó el set, a pesar de los reclamos de Welker.

No obstante, la presentadora dijo que una vez las cámaras se apagaron, la cadena llegó a un acuerdo con el mandatario para hacer otra entrevista "en el futuro".

La entrevista, que se emitió hoy pero fue grabada el viernes, fue interrumpida varias veces debido a que las fuertes lluvias interferían con el audio y otros problemas técnicos. EFE

syr/cpy

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