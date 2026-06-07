Máxima alerta en Nueva York para el partido de los Knicks por presencia de Trump

Nueva York, 7 jun (EFE).- La fiesta oficial de visionado del tercer partido de las finales de la NBA en pantallas cerca del Madison Square Garden de Nueva York programada para este lunes fue cancelada debido al incremento de las medidas de seguridad por la asistencia prevista del presidente de EE.UU., Donald Trump, y del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

La decisión de suspender el evento al aire libre se tomó en coordinación con el Servicio Secreto, encargado de la protección de Trump, y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), según publicó este domingo The New York Times.

PUBLICIDAD

En el segundo partido, celebrado el viernes en San Antonio, la celebración de la 'watch party' (fiesta de visionado) frente al Madison Square Garden -que contó con más de un millar de efectivos de la policía-, terminó con 17 personas arrestadas y nueve multadas por conducta desordenada, tras registrarse escenas de aficionados subiéndose a farolas y puestos de comida.

Según fuentes sindicales de la policía, dos agentes resultaron heridos durante los altercados del viernes, uno de ellos tras ser golpeado y mordido por un aficionado.

La organización del pabellón ya ha advertido a los espectadores que asistan al encuentro de los New York Knicks contra los San Antonio Spurs que deberán llegar con al menos dos horas de antelación y sin bolsas ni mochilas.

Pese a la cancelación del visionado en los alrededores del Madison Square Garden, las autoridades indicaron que las pantallas y celebraciones programadas en otros puntos de la ciudad, como la pista Wollman Rink en Central Park o el Brooklyn Bowl, se mantendrán según lo previsto.

PUBLICIDAD

La comisaria de policía de la ciudad, Jessica S. Tisch, ya ha advertido sobre la enorme carga de trabajo que afronta el cuerpo, no solo por la histórica racha de los Knicks en la NBA , sino por la inminente llegada del Mundial de Fútbol de la FIFA.

Los partidos del torneo global, que arrancarán el próximo 13 de junio en el vecino estado de Nueva Jersey, convertirán a Nueva York en la base de operaciones de miles de aficionados internacionales.

La sede de Nueva York/Nueva Jersey albergará en el estadio MetLife ocho partidos del Mundial: Brasil-Marruecos el 13 de junio, Francia-Senegal el 16, Noruega-Senegal el día 22, Ecuador-Alemania el 25, Panamá-Inglaterra el 27, así como un partido de la fase de dieciseisavos de final, uno de octavos y la final. EFE

PUBLICIDAD