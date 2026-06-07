CSIF llama a un paro de 24 horas este lunes en la Agencia Tributaria para exigir mejores condiciones laborales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado para este lunes, en plena Campaña de la Renta, un paro de 24 horas para los trabajadores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) de todos los centros en España, con el objetivo de reclamar un aumento de plantilla, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos firmados.

El pasado 6 se mayo, el sindicato se manifestó frente a la Secretaría de Estado de Hacienda y las movilizaciones continuaron el 13 de mayo y este viernes con la convocatoria de paro parcial de una hora y concentraciones ante las delegaciones de la Agencia Tributaria de toda España. El sindicato pretende culminar las protestas este 8 de junio con una huelga general en todos los centros de trabajo.

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En concreto, el paro de 24 horas comenzará a medianoche del domingo y terminará a medianoche del lunes, 8 de junio. Están convocados los aproximadamente 28.000 trabajadores que forman la plantilla, que se encuentran repartidos entre oficinas, sedes, delegaciones territoriales y especiales y demás centros de trabajo por toda España.

El mismo lunes, a las 11.00 horas, CSIF ha convocado concentraciones frente a las delegaciones especiales de la Agencia Tributaria en todas las comunidades autónomas.

Las movilizaciones contra la Agencia Tributaria son consecuencia del "bloqueo" de este organismo a la negociación en diferentes asuntos en materia de condiciones laborales, como la implantación de carrera administrativa y profesional, la regulación del teletrabajo o que la plantilla del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) sea considerada profesión de riesgo.

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El sindicato ha recordado también que en 2024 se firmó un acuerdo con la Agencia Tributaria en la que se comprometió a revisar la carrera profesional de todos los empleados, que desde 2019 mantiene bloqueada con la pérdida retributiva correspondiente.

Además, CSIF denuncia la falta de efectivos en la Agencia Tributaria y que la plantilla se encuentra superada y al límite. Actualmente hay en torno a 28.000 trabajadores y los cálculos de CSIF, en base a los estudios de la OCDE, apuntan a que "como mínimo para tener una estructura eficaz en la lucha contra el fraude" la plantilla tendría situarse entre los 32.000 y los 33.000 empleados.

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