La visita del Papa dispara la venta de libros religiosos en la Feria del Libro:"La encíclica lleva horas agotada"

La visita del Papa León XIV, que ha coincidido con la 84º edición de la Feria del Libro de Madrid, ha disparado la venta de libros religiosos, según han coincidido en señalar los libreros. "La encíclica lleva horas agotada", ha relatado a Europa Press David Martinez, de Ediciones Palabra.

Palabra ha agotado tanto la primera como la segunda edición de la encíclica de León XIV, 'Magnifica Humanitas', de la que habían traído a la Feria 200 ejemplares. Este domingo por la mañana, después de la Santa Misa en Cibeles, Martínez ha vendido los últimos ejemplares que le quedaban.

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"La verdad es que la gente ha bajado después de la misa, ha preguntado por la encíclica y se la ha llevado", ha explicado. De la misma opinión son las libreras de la editorial Paulinas, que indican que han vendido 349 encíclicas durante esta feria.

Por su parte, la editorial San Pablo también ha agotado las existencias de la encíclica pero precisa que están "reponiendo constantemente", como ha comentado Susana, una de las libreras de San Pablo.

"La gente viene preguntando por ella. Pregunta y y se la lleva. Además, este fin de semana se ha notado mucha más venta o por lo menos más tránsito. También han preguntado mucho por la biografía del Papa", ha detallado.

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En la misma línea, desde Editorial Edice, David Zazo ha señalado que el interés por la encíclica se explica también por su carácter inaugural. "La primera encíclica de cada Papa es como un programa, va a marcar su pontificado", ha apuntado, lo que explica que se haya agotado "bastante rápido, más coincidiendo con la visita". Zazo ha recordado además que la editorial arrastra ya desde el año pasado una mayor demanda de obras relacionadas con san Agustín al ser León XIV un Papa agustino.

Sin embargo, el fenómeno no se ha limitado a la encíclica. En la caseta de Editorial Clie --que participa por primera vez en la feria-- Loreto Rodríguez ha destacado un interés inusual por la patrística.

"Muchas personas se han acercado a preguntar por nuestros libros sobre la historia de la patrística y la Biblia patrística", ha explicado, añadiendo que las ventas de esos títulos han aumentado de forma "notable". "También ha sido significativo el interés por la historia de la Iglesia cristiana, lo han estado consultando mucho", ha añadido.

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INTERÉS ENTRE "GENTE QUE NO ES RELIGIOSA"

"Ha venido gente que no es religiosa a preguntar", ha señalado Saúl Fernández, de la Editorial San Esteban que, como anécdota, ha contado el caso de una persona que se acercó a la caseta diciéndoles que era atea y quería introducirse en el cristianismo.

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"Me imagino que algo tendrá que ver con que el Papa está aquí", ha reflexionado Fernández, que también ha explicado que en la caseta están "constantemente" reponiendo ejemplares de la encíclica, aunque los visitantes también se están interesando por otros títulos religiosos.

Por su parte, una familia de Zaragoza que ha acudido esta mañana a la Santa Misa de Cibeles ha decidido pasarse por la Feria del Libro para comprar tanto la encíclica como la biografía del Pontífice. "Hemos disfrutado mucho en la Misa y después hemos ido a comer y ahora hemos decidido venir a comprar los libros antes de irnos de Madrid. Nos ha costado un poco encontrarlos, porque hemos preguntado en algunas casetas que los tenían agotados", ha explicado Marta a Europa Press, que ha acudido a la Feria acompañada por sus hijas.

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"Venía buscando la encíclica porque me parece muy interesante que un Papa hable de inteligencia artificial", ha dicho por su parte Rodrigo, un joven de 24 años que no ha acudido a ningún acto del Pontífice porque le "agobian" las aglomeraciones. "Tampoco he ido a ver a Bad Bunny, lo paso mal cuando hay mucha gente", ha lamentado.