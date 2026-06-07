La Familia Real acude a la Santa Misa

Los Reyes y sus hijas han estado presentes en la misa que el Papa León XIV ha oficializado esta mañana de domingo en la Plaza de Cibeles con motivo del día Corpus Christi, celebración católica que honra la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía.

Desde un lugar privilegiado han podido presenciar este gran momento en familia, donde rodeados de otras santidades los reyes se han dejado ver siguiendo atentamente las lecturas de la ceremonia manteniendo una actitud respetuosa y concentrada.

Como era de esperar y fiel al protocolo, la reina Letizia ha lucido un elegante vestido blanco de dos piezas para la ocasión con unos pendientes a juego como complemento, mientras que el rey ha vestido de traje y corbata azul.

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Por otro lado, tanto la Princesa de Asturias como la infanta Sofía han vestido tonos de color pastel. Leonor, por su parte, ha optado por un vestido azul perfecto para la ocasión al igual que su madre. Mientras que Sofía al igual que su padre se ha decantado por un traje de color verde claro.