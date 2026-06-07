Colectivos de mujeres y personas LGTBI+ acuden a la misa del papa con sus reivindicaciones

Madrid, 7 jun (EFE).- Colectivos de mujeres y de la comunidad LGTBI+ acudieron este domingo a la multitudinaria misa que el papa León XIV presidió en la plaza Cibeles de Madrid con una postura reivindicativa, para pedir su inclusión "como cristianos de primera categoría" dentro de la Iglesia o que puedan recibir "sin distinción" sacramentos como el matrimonio.

"Queremos una Iglesia de iguales, no queremos una Iglesia de poderosos", declaró a EFE Teresa Casillas, miembro de Revuelta de Mujeres en la Iglesia.

Más de una veintena de mujeres miembros de este movimiento acudieron con paraguas, camisetas y pañuelos morados a uno de los puntos de acceso a la eucaristía, donde colocaron una pancarta morada sobre el asfalto que rezaba 'Hasta que la igualdad se haga costumbre'.

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Casillas incidió en que Jesús "no fundó una Iglesia", sino que "experimentó una comunidad de iguales", al tiempo que lamentó que el papa durante la celebración de la eucaristía solo esté rodeado de hombres "mostrando su poder", cuando muchas mujeres también sienten la vocación sacerdotal.

Juani pertenece también a este movimiento y a la asociación Cristianos de Comunidad Cristiana LGTBI+ de Madrid (Crismhom) y reivindica "la igualdad de todas las personas, de la toda la raza humana, y como dice el papa, de toda la humanidad".

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Portando un paraguas arcoiris, Mónica Arca, miembro de Crismhom, afirmó: "Dios nos ha creado, nos ama, nos quiere y podemos ser creyentes y ser Lgtbi+ y expresar nuestro amor en pareja, no solo en castidad"

Relató que estuvo más de veinte años de misionera en América Latina, pero dejó la comunidad cristiana "por cuestiones de la vida" que no tienen que ver con su orientación sexual.

"Todos somos iguales. Dios nos ama sin distinción, nos creó tal cual somos, sentimos, vivimos y amamos, aunque pueda parecer diferente a lo normativo", afirmó Luis Enrique, colombiano de origen que vino de las islas Canarias (Atlántico) para poder estar en la celebración del Corpus Christi con el papa.

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Luis Enrique, con una camiseta que pone 'Soy gay cristiano', pide "la inclusión total" del colectivo LGTBI+ "como cristianos de primera categoría como todos los bautizados". EFE

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