Al menos 21 muertos y 19 heridos en colisión de autobús con peregrinos en el sur de Irak

Bagdad, 7 jun (EFE).- Al menos 21 peregrinos murieron y otros 19 resultaron heridos este domingo al colisionar el autobús que los transportaba con un camión cisterna en la provincia de Di Qar, en el sur de Irak, informaron a EFE fuentes del Ministerio de Sanidad iraquí.

El accidente se produjo en la carretera que conecta la provincia de Di Qar y Basora, también en el sur del país árabe, donde el autobús chocó contra el camión y posteriormente se incendió.

Hasta el momento, se desconoce el número total de personas que viajaban en el autobús, que transportaba a un grupo de peregrinos que regresaban de visitar las ciudades sagradas de Kerbala y Basora, fundamentales para los seguidores de la rama chií del islam, la mayoritaria en Irak y su vecino Irán.

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Según las fuentes, el autobús transportaba también peregrinos iraníes, pero la mayoría eran residentes de la provincia de Basora que regresaban a sus hogares tras completar los ritos.

Asimismo, indicaron que los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona para recibir tratamiento, mientras que los equipos de emergencia acudieron al lugar del accidente para apagar el incendio y realizar tareas de rescate.

Tras el accidente, el primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, dijo en un comunicado que estaba siguiendo la evolución de la situación y que está en contacto constante con las autoridades locales de Di Qar para supervisar personalmente la respuesta al accidente.

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Además de expresar sus condolencias a los familiares de la víctimas, ordenó la apertura de una investigación para esclarecer las causas del siniestro, mientras que también afirmó que se prestará toda la asistencia necesaria a los afectados y a las familias de las víctimas. EFE