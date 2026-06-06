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Siloé, Depol, Beret, y testimonios de jóvenes que perdieron la fe amenizan la vigilia a la espera de León XIV

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Siloé, Lola Tuduri, Beret, Mr. Rain, Ignacio Serrano, Depol, Antonio José, Inazio, Hey Kid, Besmaya y Malmö, y un coro y orquesta compuesto por dos centenares de integrantes, y los testimonios de varios jóvenes que se convirtieron al catolicismo de adultos o perdieron la fe, han amenizado el arranque de la vigilia en la Plaza de Lima a la espera del Papa León XIV.

Además, los peregrinos presentes han rezado el rosario con la contemplación de los misterios luminosos, situando a la Virgen de la Almudena como guía espiritual del encuentro.

Entre cada misterio del rosario, han compartido su testimonio varios jóvenes como el matrimonio formado por Claudia y Roberto, que están esperando a su primera hija.

Claudia ha contado que de pequeña sus padres no la bautizaron pero que siempre sintió "que había algo". Además, ha explicado que la muerte de un amigo, la forma de vivir la fe de su marido y un retiro la animaron a empezar la catequesis "desde cero".

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Por su parte, Javier ha contado cómo se puede "evangelizar a través de las redes sociales"; y Antonio, sacerdote, ha recordado cómo perdió su "identidad" cuando se "enfadó con Dios" al morir unos amigos a los 18 años en un accidente de tráfico. "Él nunca me abandonó, me fue enamorando a través de la Eucaristía", ha subrayado.

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