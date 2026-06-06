Mike Brown: "La NBA es dura. No se vive algo así muy a menudo"

San Antonio (EE.UU.), 5 jun (EFE).- El entrenador de los New York Knicks, Mike Brown, se mostró orgulloso de la dureza mental de su equipo este viernes en la victoria en San Antonio: "No se experimenta muy a menudo lo que estoy viviendo con este grupo".

"Es una sensación increíble, como entrenador, saber lo fuerte que es tu equipo mentalmente, sin importar la situación que tenga delante", dijo Brown en rueda de prensa tras el triunfo de los Knicks por 104-105, con el que se ponen 2-0 en las Finales.

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"Verlos seguir peleando y peleando y peleando y peleando, sin importar el marcador ni cuánto tiempo quede en el reloj. Es simplemente una sensación fantástica", añadió Brown.

Los Knicks resistieron un parcial de 14-0 en los minutos finales de los Spurs, que entraron al último minuto con ventaja y también tuvieron la última posesión del partido, fallada por Victor Wembanyama.

"La NBA es dura. No se experimenta muy a menudo lo que estoy viviendo con este grupo, y es una auténtica alegría estar con ellos", afirmó Brown.

Tras perder sus únicos dos partidos de 'playoff' en primera ronda ante los Atlanta Hawks, los Knicks han arrasado con 13 triunfos seguidos, ocho de ellos a domicilio.