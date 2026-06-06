Crónica del CD Castellón - UD Almería: 1-1

El CD Castellón ha empatado en casa (1-1) este sábado frente a la UD Almería en la ida de su semifinal del 'playoff' por ascender a LaLiga EA Sports, con un gol de Fabrizio Brignani para los locales y otra diana de Sergio Arribas para los visitantes, dejando la resolución de este cruce para el partido de vuelta en tierras andaluzas el próximo 9 de junio.

En el SkyFi Castalia, sexto clasificado de LaLiga Hypermotion recibía al tercero y empezó sin tapujos, guiado en ataque por Álex Calatrava y Adam Jakobsen en el primer cuarto de hora. Su compañero Ousmane Camara creó la primera gran ocasión en el 19', pero el portero rival evitó ese gol con un paradón por abajo; no obstante, los 'orelluts' dominaban.

PUBLICIDAD

De hecho, Pablo Santiago en el 34' protagonizó otro remate peligroso y avisó del 1-0 que estaba por llegar, el cual cuajó antes del descanso en un córner que provocó un barullo enorme y donde Brignani marcó con un taconazo de pura intuición en el área pequeña. Al regreso de vestuarios, el Almería mejoró algo por mediación de Arribas, quien encontró premio.

Cuando transcurría el minuto 66, Nico Melamed robó un esférico en el centro del campo y propició la ofensiva de los suyos, hasta que llegó la pelota a la banda derecha para que Adrián Embarba centrase al punto de penalti y Arribas hiciese de primeras un remate con la diestra y cruzado que botó en el césped para batir al guardameta local en su estirada.

PUBLICIDAD

Aunque ambos entrenadores movieron sus banquillos buscando recursos, esas sustituciones sentaron mejor al Castellón, que rondó el 2-1 en la recta final del duelo en tres ocasiones: primero; un zurdazo de Raúl Sánchez que salió cruzado por poco a ras de suelo; después, un tiro de Camara desviado; y luego, un contragolpe suyo que desbarató Rodrigo Ely.

Sin embargo, el equipo castellonense careció de puntería y el cuadro almeriense prefirió apretar en defensa, sabedor de que dentro de tres días al calor de su público vivirá el encuentro de vuelta. En caso de seguir empatados al término de ese enfrentamiento y de la prórroga, el Almería avanzaría de ronda por su mejor puesto en la temporada regular.

PUBLICIDAD

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CD CASTELLÓN, 1 - UD ALMERÍA, 1 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

CD CASTELLÓN: Matthys; Gerenabarrena, Jiménez, Brignani, Alcázar (Aurelio, min.88); Santiago (Raúl Sánchez, min.72), Ronaldo (Doué, min.60), Barri, Jakobsen (Suero, min.72); Calatrava y Camara (Tincho, min.88).

UD ALMERÍA: Andrés Fernández; Chirino (Chumi, min.75), Ely, Bonini, Muñoz; Dzodic, Lopy; Morcillo (Melamed, min.62), Arribas (Baptistão, min.83), Embarba (Puigmal, min.75); y De la Fuente (Thalys, min.62).

--GOLES:

1-0, min.44: Brignani.

1-1, min.66: Arribas.

--ÁRBITRO: Bestard Servera (C.Balear). Amonestó con tarjeta amarilla a Barri (min.37) y Jakobsen (min.41) por parte del CD Castellón, y a Morcillo (min.5), Arribas (min.24), De la Fuente (min.32) y Muñoz (min.90+2) en la UD Almería.

--ESTADIO: SkyFi Castalia.