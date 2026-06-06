Arranca el quinto concierto de Bad Bunny en Madrid, que coincide con la Vigilia de León XIV en Plaza de Lima

Bad Bunny ha comenzado puntual, a las 20.05 horas de este sábado, el quinto de sus diez conciertos en Madrid, mientras que en otra punto de la capital, en la Plaza de Lima, el Papa León XIV protagoniza la Vigilia con jóvenes dentro de su visita a España, que ha comenzado este sábado 6 de junio y terminará el próximo 12 de junio en Tenerife.

La coincidencia de ambas citas en la capital española ha disparado las especulaciones sobre un encuentro entre el Pontífice y el cantante puertorriqueño y hasta el propio León XIV ha bromeado hace unas horas, durante el vuelo que le traía a España sobre la 'competición' que librarán ambos esta tarde en Madrid, señalando que, aunque muchos irán a ver al cantante, también "habrá unos cuantos para ver al Papa".

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"Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al Papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny, pero creo que también habrá unos cuantos aquí para ver al Papa y eso dice algo", ha apuntado Robert Prevost al ser preguntado por el corresponsal de la CNN en el Vaticano, Christopher Lamb, sobre los jóvenes que muestran interés en la fe, durante el vuelo a Madrid desde Roma.

El arzobispo de Madrid, José Cobo, no descartó en una entrevista con Europa Press que se pudiera producir el encuentro y apeló a tender "puentes".

"Madrid da para mucho. Pero que son, que hay personas --y eso no sé, lo dirá la historia cuando vaya el Papa lo que suceda, eso yo no, lo que las personas decidan, lo que el Papa decida, lo que decida Bad Bunny--, que no se oponen, sino crean puentes y puede ser, puede haber puentes. No serían cosas antagónicas", precisó.

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Cobo admitió que desde la Archidiócesis de Madrid están "dispuestos a la colaboración", pero insistió que "las sorpresas son sorpresas" y en que este tipo de encuentros "se llevan muy en sigilo". Y desde el entorno del cantante Episcopal tampoco han negado la posibilidad de una fotografía que pasaría a la historia.

De hecho, Daniela Martínez, de 27 años, es una de las asistentes a ambas citas al concierto de este sábado y mañana día 7 acudirá a la Santa Misa en la Plaza de Cibeles.

"Hay tiempo para las dos cosas", ha dicho Martínez en declaraciones a Europa Press horas antes del concierto del puertorriqueño en el Riyadh Air Metropolitano.

La joven ha venido al concierto con su grupo de amigas y aunque hoy tiene cita con Bad Bunny, ha asegurado que mañana tiene ya tiene su QR para asistir a la cita de mañana.

Martínez es maestra de infantil en un colegio de Madrid, su ciudad natal, al igual que las tres amigas con las que ha venido.

"Me registré para la misa en cuanto pude porque sabía que hoy, con el concierto, iba a ser imposible llegar a las dos cosas", ha matizado.

¿QUIÉN CONGREGARÁ A MÁS PÚBLICO?

Respecto a la afluencia real que acapararán cada uno, Bad Bunny congrega en cada fecha a un máximo de 64.000 asistentes, y tiene previstos hasta diez conciertos en Madrid, es decir, pueden ir a verlo 640.000 personas en diez días.

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Mientras, a los actos más multitudinarios del Papa en Madrid, la Vigilia en Plaza de Lima y la Misa en Cibeles se han inscrito 620.000 fieles, aunque la inscripción no es obligatoria, por lo que los organizadores esperan una afluencia mucho mayor. En cualquier caso, con los dato previos puede decirse que León XIV concentrará en dos días más o menos a los mismos participantes que el cantante puertorriqueño en su residencia de diez días.