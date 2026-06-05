Von der Leyen, abierta a abordar propuesta franco-alemana de acceso progresivo de Balcanes

Tivat (Montenegro), 5 jun (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró este viernes abierta a debatir la propuesta franco-alemana de dar acceso progresivo a los países candidatos de los Balcanes Occidentales a la mesa de la UE conforme avancen en sus reformas, aunque sin comprometerse a adoptarla.

"Es una propuesta muy interesante. La discutiremos aquí y veremos cuáles son las reacciones", declaró Von der Leyen a la prensa a su llegada a la cumbre de la UE y los Balcanes Occidentales que se celebra hoy en Tivat (Montenegro).

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La jefa del Ejecutivo comunitario subrayó que el proceso de ampliación debe ser "más rápido y más creíble" y que los méritos no equivalen a lentitud, y destacó que Montenegro y Albania están "muy cerca de la línea de meta".

Von der Leyen dijo que Albania "lo está haciendo muy bien, está trabajando muy duro en las reformas y avanzando rápidamente. Eso es positivo. Se lo han ganado".

Por lo que se refiere a Montenegro, dijo que su compromiso es "impresionante y sorprendente" dadas las reformas que está llevando: "Mi recomendación es que mantengan la concentración y sigan por el buen camino, porque están muy cerca de la meta, y les estamos apoyando en todo lo posible", señaló.

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"Si el país candidato cumple con las reformas, debe avanzar en el cierre y la apertura de capítulos y grupos temáticos en su camino hacia la Unión Europea, y el proceso de ampliación debe ser más visible", consideró la presidenta comunitaria.

Para Von der Leyen, los países candidatos "deben explicar a sus ciudadanos las ventajas de la ampliación", pero la UE también tiene que explicar a sus ciudadanos esas ventajas, que implican "más seguridad, más prosperidad y un lugar más destacado para Europa en el mundo".

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La política alemana indicó que los 27 líderes de la UE y los seis de los países de los Balcanes Occidentales también abordarán el Plan de Crecimiento diseñado por Bruselas para esa región, que recordó que prevé la apertura de sectores del mercado único mientras los países vayan haciendo reformas que garanticen la igualdad de condiciones.

Esas reformas, apuntó, también traen consigo inversiones que, por el momento, ascienden a 675 millones de euros, en tanto que en la siguiente fase del plan se prevé invertir otros 540 millones. EFE

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