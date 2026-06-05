Muere un oficial israelí en el sur del Líbano, el primero desde el nuevo alto el fuego

Jerusalén, 5 jun (EFE).- Un soldado israelí murió ayer jueves en el sur del Líbano pese al nuevo acuerdo de alto el fuego acordado esta semana, informó el Ejército de Israel durante la noche.

"El capitán Eitan Shmuel Lemberg, de 21 años y natural de Mishmar HaShivá, oficial del cuerpo blindado del 75.º Batallón de la 7.ª Brigada, cayó en combate en el sur del Líbano", recoge el comunicado castrense sin aportar más detalles sobre las circunstancias de su muerte.

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Tras el anuncio, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, publicó un mensaje en sus canales lamentando su fallecimiento y enviando sus condolencias a la familia.

Contando su muerte son ya 28 los uniformados israelíes fallecidos desde el inicio de la contienda contra Hizbulá el pasado 2 de marzo. Además, es el primero en perder la vida tras la nueva tregua acordada este miércoles entre los gobiernos de Israel y el Líbano.

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El alto el fuego, alcanzado con la mediación de Washington, está condicionado a que Hizbulá detenga sus ataques contra territorio israelí y cese sus operaciones en el sur del país árabe.

Tras su anuncio, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, sostuvo que el texto contempla la permanencia "por el momento" de las tropas israelíes en el sur del Líbano, así como la continuidad de "acciones" contra infraestructuras de Hizbulá y la libertad de respuesta israelí ante ataques del grupo armado.

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El acuerdo también prevé la retirada gradual de las tropas israelíes del sur del Líbano y la creación de "zonas piloto" bajo control del Ejército libanés, además de una nueva ronda de contactos prevista para el 22 de junio "con miras a alcanzar un acuerdo integral".

Las hostilidades entre Israel y Hizbulá comenzaron el 2 de marzo, cuando el grupo chií atacó territorio israelí en respuesta a su ofensiva en Irán, lo que desencadenó una fuerte respuesta de Israel con una invasión del sur del país vecino y bombardeos de esa zona y de la capital, Beirut, que han dejado más de 3.500 muertos. EFE

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