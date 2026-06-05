Medio millar de jóvenes sevillanos viaja a Madrid con motivo de la visita del Papa León XIV

Medio millar de jóvenes sevillanos, de edades comprendidas entre 14 y 30 años, ya se encuentran de camino a Madrid para participar en la peregrinación con motivo del viaje apostólico del Santo Padre. Acuden representando a la Archidiócesis de Sevilla, en una caravana integrada por nueve autobuses que ha partido sobre las 16,30 horas de este viernes desde la explanada de la estación del metro de Blas Infante. El numeroso grupo está acompañado por una docena de sacerdotes y adultos responsables.

El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, y los obispos auxiliares, monseñor Teodoro León y monseñor Ramón Valdivia, participarán al respecto en todos los actos previstos en la capital española el sábado 6 y domingo 7 de junio, tal como ha informado la Diócesis.

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Los jóvenes proceden de las parroquias Santa María Magdalena (Villamanrique de la Condesa), San Sebastián (Sevilla), Santa María Magdalena (Dos Hermanas), Santa María La Mayor (Pilas), Nuestra Señora de las Nieves (La Rinconada), Ave María y San Luis (Dos Hermanas), entre otras localidades.

En cuanto a las hermandades, están representadas las de La Paz (Sevilla), Vera Cruz (Dos Hermanas), Sacramental de la Virgen de los Dolores y Nuestra Señora de la Victoria (Osuna), Gran Poder (Sevilla), Divina Pastora (Cantillana), Sacramental de Los Gitanos (Sevilla), Estrella (Sevilla), Gran Poder (Tocina) y Soledad de San Lorenzo.

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De esta expedición forman también parte representantes del Seminario Metropolitano de Sevilla, del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, de la Pastoral Universitaria, del Movimiento Calasancio y del Colegio Diocesano de San Bernardo.

'JÓVENES CERCA DEL PAPA'

La organización de la Vigilia con Jóvenes que presidirá el Santo Padre el sábado, 6 de junio, ha destinado un espacio físico para representaciones de las delegaciones de pastoral juvenil de España. De la Archidiócesis de Sevilla ocuparán esos lugares Óscar Silva (Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria y la Blanca Paloma), Sofía Ruiz y Javier Madruga (Nuestra Señora de los Remedios) y Joaquín Sánchez (San Vicente Mártir, de Tocina).

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