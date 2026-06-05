Los medios se vuelcan con la visita de León XIV a España con un gran despliegue técnico y humano

Los distintos medios de comunicación realizarán una cobertura especial con motivo de la primera visita oficial del Papa León XIV a España desde su elección como Pontífice, que tendrá lugar de este sábado 6 al viernes 12 de junio, con escalas en Madrid, Barcelona y las islas de Gran Canaria y Tenerife.

En el caso de RTVE, que participa en la producción de la señal institucional, contará con más de 400 profesionales y un despliegue de medios que incluye 17 unidades móviles, cinco estudios, una Cámara Car, un helicóptero, moto y varios drones. Un total de 170 cámaras con más de 100 km de cableado, y cerca de 70 cámaras especiales.

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La Corporación ha preparado un dispositivo para ofrecer todos los actos previstos a través de La 1, Canal 24 horas, RTVE Play, Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior de España, con una programación especial y conexiones en directo desde los principales puntos del recorrido papal.

Lourdes Maldonado, Igor Gómez, Marc Sala, Pepa Bueno, Alejandra Herranz, Lorenzo Milá, Cristina Villanueva y Oriol Nolis, Gemma Nierga, Pepa Fernández, Juan Ramón Lucas, Adrián Ferro, Rosa María Molló y Carlos Núñez conducirán los distintos espacios de una programación especial que contará con el apoyo de los centros de producción de RTVE en Cataluña y Canarias.

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Además de la cobertura en los Telediarios por parte de los Servicios Informativos, los programas 'La Hora de La 1', 'Mañaneros 360', 'Directo al grano', 'Malas lenguas' y 'DCorazón' le dedicarán una atención destacada con equipos sobre el terreno y reporteros en la calle.

Por su parte, la cadena COPE y el canal de televisión TRECE harán el mayor despliegue de toda su historia con más de medio centenar de profesionales, más de 70 horas de programación especial a lo largo de los siete días del viaje sumados a nuevos formatos y una oferta digital sin precedentes.

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3.000 KILÓMETROS EN UNA SEMANA

Sus comunicadores recorrerán 3.000 kilómetros en una semana y emitirán desde más de 20 puntos distribuidos por las ciudades en las que estará León XIV. Entre las ediciones especiales de COPE destacan las de 'La Mañana fin de semana' con Fernando de Haro; 'Agropopular' con César Lumbreras y 'Fin de semana' con Cristina López Schlichting.

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Durante los días que dure la visita del Pontífice, Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera en 'Herrera en COPE', Pilar García de la Granja en 'Mediodía COPE', Pilar García Muñiz en 'La Tarde de COPE' y Ángel Expósito en 'La Linterna' emitirán sus programas desde Madrid, Barcelona, Las Palmas y Tenerife. Además, Eva Fernández, la corresponsal de COPE y TRECE en el Vaticano, viajará con el Papa y tendrá acceso a información exclusiva.

TRECE ofrecerá programas informativos especiales en directo de los actos más significativos con José Luis Pérez, Raquel Caldas e Irene Pozo a la cabeza, según ha avanzado Ábside Media.

El domingo, a partir de las 9.15 horas, Antena 3 Noticias emitirá el 'Especial Visita del Papa a España: León XIV en Madrid', que seguirá la celebración de la misa en la Plaza de Cibeles, así como la posterior procesión del Corpus Christi.

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La retransmisión del evento contará con equipos de Antena 3 Noticias en directo desde los lugares en que tiene lugar y estará apoyada desde plató por una mesa de analistas moderada por Mónica Carrillo y Matías Prats y compuesta por Cristina Sánchez (directora de 'Alfa y Omega'), José Beltrán (director de 'Vida Nueva'), el sacerdote salesiano Mateo G. Alonso y la experta en protocolo Gloria Campos.

Además, Antena 3 Noticias seguirá todo el desarrollo de la visita del Pontífice durante el fin de semana en sus ediciones con Mónica Carrillo y Matías Prats.

La llegada del Papa a Madrid el sábado por la mañana y los primeros pasos de su visita a la capital de España, incluyendo la recepción con los Reyes, serán cubiertas a través de un boletín especial de Antena 3.

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Antena 3 Noticias también se volcará en el ámbito digital, con la emisión del podcast '3x3N' el jueves y la novedad de una cobertura a través de TikTok en la jornada del domingo. laSexta también dará cuenta de todo en sus ediciones de informativos.

Desde Onda Cero han adelantado a Europa Press que a primera hora del sábado arranca el dispositivo especial de sus Servicios Informativos con 30 personas entre redactores, productores y técnicos, cubriendo más de 50 puntos directo.

En la emisora de Atresmedia Radio habrá conexiones puntales en todos los programas y espacios informativos. El dispositivo contará con la redacción central de los servios informativos y las redacciones de Cataluña y Canarias.

Por su parte, Informativos Telecinco, Noticias Cuatro y los programas de actualidad de ambas cadenas de Mediaset España seguirán los principales actos de la agenda del Pontífice con información en directo, reportajes, entrevistas y análisis, mientras que Mediaset Infinity ofrecerá un canal especial con señal en directo de todos sus actos públicos.

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El domingo, a partir de las 9.45 horas, Informativos Telecinco ofrecerá una edición especial conducida por María Casado, acompañada por Darío Menor, corresponsal de la cadena en Roma y experto vaticanista; y por Javier Sánchez Cervera, párroco de la iglesia de San Sebastián Mártir de San Sebastián de los Reyes, además de equipos desplazados sobre el terreno para ofrecer en directo la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi.

DIRECTOS, REPORTAJES, ANÁLISIS Y EQUIPOS DESPLAZADOS

Además, Informativos Telecinco, Noticias Cuatro y los programas de actualidad de ambas cadenas como 'La mirada crítica', 'El programa de Ana Rosa' o 'Vamos a ver' cubrirán los principales actos del Pontífice con conexiones en directo, reportajes, análisis y equipos desplazados en Madrid, Barcelona y Canarias. Entre los rostros de Mediaset que contarán todo lo que ocurra destacan Patricia Pardo, Christian Gálvez y Carlos Franganillo.

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La cobertura de la SER, avanzada a Europa Press, incluye un programa especial este viernes 5 de junio, conducido por el jefe de emisiones especiales de la SER, Pablo Tallón, junto a los periodistas Joan Solés y Marina García, que diseccionarán la figura de León XIV: quién y cómo es, qué piensa, qué ha hecho durante su primer año de papado, qué hay que esperar de sus próximos pasos o qué opina en materia de libertades (igualdad, LGTB, aborto, etc.).

El sábado la emisora publicará un especial en digital que abordará la llegada del Pontífice a Madrid, con expertos, análisis, víctimas de abusos, conexiones a pie de calle con un equipo desplegado en varios puntos liderado por Pablo Tallón junto a Mariola Lourido. Además, retrasmitirá su primer discurso ante las autoridades.

Ya el miércoles 10 de junio, la SER retransmitirá desde Barcelona un nuevo especial copresentado por Pablo Tallón y la directora de 'Aquí Catalunya', Marina Fernández Torné, coincidiendo con la visita del Papa a la Sagrada Familia y a Brians. Los programas especiales y uno transversal el lunes 8 con la visita del Papa al Congreso se ofrecerán también en vídeo.

En el caso de 'El País', cerca de 30 redactores y fotógrafos participarán en la cobertura, que incluye directos diarios durante toda la visita, especiales, videoanálisis y crónicas de autor. El corresponsal del diario de PRISA en Roma, Íñigo Domínguez, viajará con León XIV y se desplazará con la comitiva papal a Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

El seguimiento abarcará distintos ejes temáticos, de la relación del Pontífice con el Gobierno de Pedro Sánchez y con la jerarquía católica en España a los desafíos de la Iglesia, como la migración, la inteligencia artificial y los tecnoligarcas, la relación con la sociedad civil o qué hacer con las víctimas de los abusos. Además, publicará una encuesta de 40dB sobre la visita de Robert Prevost sobre el clima de espiritualidad que envuelve la visita.