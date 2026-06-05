La Cámara de Representantes de EEUU aprueba una ley para financiar militarmente a Ucrania y sancionar a Rusia

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado una ley para dar financiamiento militar a Ucrania e imponer sanciones contra Rusia, después de que casi una veintena de congresistas republicanos se hayan unido a la bancada demócrata para trasladar al Senado un texto que llevaba bloqueado por la mayoría republicana desde abril de 2025.

Hasta 18 representantes republicanos se han unido a los demócratas --de los que solo la progresista de Minnesota Ilhan Omar se ha posicionado en contra-- para sumar 226 apoyos y superar así los 195 votos negativos registrados, según ha recogido el portal de noticias The Hill.

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La votación ha tenido lugar después de que el impulsor del texto, el representante Gregory Meeks (demócrata por Nueva York), miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, hiciera un llamamiento al Congreso a apoyar "a los valientes ucranianos que luchan por su futuro, proporcionándoles las armas que necesitan para defenderse, haciendo que el Kremlin pague el precio de este conflicto inmoral y exigiendo a Rusia que rinda cuentas por sus crímenes de guerra".

Los republicanos, en cambio, han mostrado su oposición señalando que el texto estaba desfasado y criticándolo por considerarlo un "proyecto con fines partidistas" destinado a utilizar a Ucrania como herramienta para dividir a los republicanos.

La ley proporciona 8.000 millones de dólares (cerca de 6.900 millones de euros) en préstamos para financiamiento militar a Ucrania, al tiempo que extiende la Iniciativa de Asistencia de Seguridad para Ucrania (USAI, por sus siglas en inglés) hasta 2027, lo que permite a Estados Unidos enviar armas a Ucrania directamente desde los arsenales del Pentágono. Además, impone sanciones adicionales contra Rusia, entre otras disposiciones.

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Sin embargo, el texto está desactualizado, ya que la cantidad asignada a USAI es inferior a los 400 millones de dólares (344,6 millones de euros) que el Congreso presupuestó mediante la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2026. Además, exige que los Estados miembros de la OTAN se comprometan a destinar el 2% de su PIB a la defensa, mientras que en 2025 la mayoría ya se había comprometido a invertir el 5%.

Además, aunque los partidarios de la aprobación del proyecto alegan que este tipo de desfases pueden ser corregidos por el Senado, es poco probable que llegue a ser tramitado en la Cámara Alta, donde el líder de la mayoría republicana, John Thune, rara vez se ha apartado de la línea del presidente estadounidense, Donald Trump, que considera la ayuda a Kiev como un despilfarro.

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