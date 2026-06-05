Jamenei indulta a más de 2.000 presos por la festividad chií del Eid al Ghadir

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ha declarado un indulto para más de 2.000 presos en una amnistía con motivo de la fiesta chií del Eid al Ghadir de la que quedan excluidos los condenados por atentar contra la seguridad del Estado bien durante las protestas de principios de año o durante la guerra contra Estados Unidos e Israel.

"Los crímenes contra la seguridad del país se tratan con total determinación, y estas personas condenadas no merecen ninguna posibilidad de clemencia o indulto", ha puntualizado el jefe adjunto de la Judicatura de Irán, Ali Mozzafari, en declaraciones a la radiotelevisión estatal IRIB durante el anuncio de la amnistía.

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La inmensa mayoría de las amnistías implicarán una excarcelación inmediata, de acuerdo con el anuncio oficial. Además, un número no especificado de reclusos verán reducida su condena.

La tradicional amnistía del Eid al Ghadir pretende proyectar una imagen de normalidad judicial en plena crisis con Estados Unidos e Israel al tiempo que lanza el mensaje de que Irán no tendrá cuartel con cualquiera que haya colaborado con sus enemigos, en particular desde el estallido de las protestas de finales de año.

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Las manifestaciones que empezaron contra la crisis económica acabaron derivando en disturbios y represión policial que dejó más de 3.000 muertos, según las estimaciones más conservadoras publicadas por el Gobierno iraní. Teherán acusó a Estados Unidos de alimentar estas protestas y el presidente estadounidense, Donald Trump, llegó incluso a confirmar que había intentado enviar armas a los manifestantes a través de grupos disidentes proiraníes.

Durante la guerra, Irán ha anunciado numerosas ejecuciones de condenados por espionaje, colaboracionismo o atentar contra la seguridad nacional.