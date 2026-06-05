Google pagará 920 millones mensuales a SpaceX a cambio de capacidad de computación

Nueva York, 5 jun (EFE).- La empresa aeroespacial SpaceX ha anunciado este viernes un acuerdo con Google por el que la empresa del motor de búsqueda le pagará 920 millones de dólares (casi 800 millones de euros) mensuales entre octubre de 2026 y junio de 2029 a cambio de capacidad de computación.

SpaceX ha notificado a la Comisión de Mercado y Valores de EE. UU. (SEC) un "acuerdo de servicios en la nube" con Google, su cliente, a quien proveerá acceso a unos 110.000 componentes de computación de Nvidia, como procesadores y chips de memoria, indica un comunicado.

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El acuerdo entre SpaceX y Google es similar al anunciado en mayo entre la aeroespacial y la desarrolladora de inteligencia artificial (IA) Anthropic, por el que la creadora del asistente Claude le pagará 1.250 millones al mes (1.084 millones de euros) hasta 2029 a cambio de capacidad de computación.

Google "ha acordado pagarnos 920 millones de dólares al mes desde octubre de 2026 hasta junio de 2029" pero el trato puede cambiar "si no le damos acceso a la cantidad prometida de GPUs antes del 30 de septiembre de 2026", señala SpaceX, dirigida por el magnate Elon Musk.

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Si SpaceX no cumple lo prometido, tras un periodo de gracia de un mes, Google puede romper el acuerdo o aceptar las GPUs que le ofrezca SpaceX pagando menos al mes.

Aparte de eso, después del 31 de diciembre, cualquier parte puede romper el acuerdo con un aviso previo de 90 días.

El anuncio se produce una semana antes de la esperada salida a bolsa de SpaceX en el índice Nasdaq, que se perfila como el mayor debut bursátil de la historia, ya que la firma busca recaudar unos 75.000 millones de dólares (65.064 millones de euros) con la oferta de acciones inicial. EFE

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