El OIEA anuncia un "alto el fuego local" cerca de la central nuclear de Zaporiyia para trabajos de reparación

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha anunciado este viernes un "alto el fuego local" en los alrededores de la central nuclear de Zaporiyia, situada en el este de Ucrania y bajo control de Rusia a consecuencia de la invasión desatada en febrero de 2022, para nuevas reparaciones en una línea de suministro eléctrico a las instalaciones, con el objetivo de "evitar la amenaza de un accidente nuclear".

"Está en vigor un alto el fuego local negociado por el OIEA en la línea del frente, cerca de la central nuclear de Zaporiyia, lo que allana el camino para realizar reparaciones cruciales en las líneas eléctricas y evitar la amenaza de un accidente nuclear", ha dicho el organismo en un mensaje publicado a través de redes sociales.

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Así, ha destacado que "en unos trabajos supervisados por expertos del OIEA, técnicos de ambas partes empezarán en los próximos días a reparar los daños bélicos sufridos por la línea de suministro Dniprovska, de 750 kilovoltios, tras un desminado extenso en la zona". La línea quedó desconectada hace más de dos meses, dejando a la central dependiendo de una única línea de suministro de 330 kilovoltios para las labores de enfriamiento de sus seis reactores.

El organismo ha subrayado que durante las últimas semanas la central ha perdido además "en múltiples ocasiones" el acceso a esa única línea, lo que forzó a los generadores diésel de emergencia a suministrar electricidad a la planta. El alto el fuego de este viernes es el sexto alcanzado desde hace un año, con mediación del OIEA, para labores de reparación en la zona.

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"En esta ocasión, los preparativos para las reparaciones se han visto complicados por la ubicación de los daños en la línea eléctrica: sobre altas torres de alta tensión que cruzan la línea de control en el río Dniéper", ha explicado el OIEA.

Por su parte, el director general del OIEA, Rafael Grossi, ha apuntado que tanto Rusia como Ucrania interactuaron "de forma constructiva" con el organismo durante "semanas de conversaciones sensibles y complejas", de cara a un acuerdo "en nombre de la seguridad nuclear". "El OIEA seguirá haciendo todo lo posible para proteger a la gente y el medio ambiente del riesgo de un accidente nuclear que no beneficiaría a nadie y que solo añadiría devastación y sufrimiento", ha zanjado.

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El propio OIEA denunció jueves un ataque contra la cercana central térmica de Zaporiyia, que suministra electricidad a la central nuclear, después de confirmar el miércoles confirmó que la planta nuclear había vuelto a perder temporalmente el suministro externo tras un ataque de un dron contra una subestación a orillas del río Dniéper, sin pronunciarse sobre la autoría.

Las autoridades rusas han acusado en varias ocasiones al Ejército de Ucrania de lanzar ataques contra las instalaciones y sus alrededores, incluido uno el sábado --cuando un proyectil ucraniano impactó en el edificio de la turbina de la Unidad 6 del complejo-- y ha alertado del riesgo de accidente nuclear, si bien Kiev achaca a Moscú este tipo de incidentes.

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