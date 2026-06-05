España y Montenegro facilitan la presencia de empresas españolas en el país balcánico

Tivat (Montenegro), 5 jun (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su homólogo de Montenegro, Milojko Spajić, firmaron este viernes dos acuerdos con los que se pretende facilitar la presencia de empresas españolas en el país balcánico.

Sánchez y Spajić mantuvieron una reunión en el marco de la VIII cumbre Unión Europea-Balcanes Occidentales que se celebra en la localidad montenegrina de Tivat.

El Ejecutivo español informó de que, en ese encuentro, ambos firmaron un acuerdo tipo sobre prevención de evasión fiscal y doble imposición, y un protocolo de cooperación económica y financiera.

Este acuerdo aplicará en sectores a los que los dos ejecutivos otorgan una gran relevancia, como el transporte, la minería, las telecomunicaciones o la ciberseguridad.

Sánchez subrayó que la firma de los dos acuerdos supone un paso adelante en el refuerzo de las relaciones bilaterales entre España y Montenegro, que este año celebran su vigésimo aniversario.

Ambos líderes analizaron también la situación de las conversaciones para la ampliación de la Unión Europea a países de los Balcanes, entre ellos Montenegro, y su primer ministro agradeció a su homólogo español el apoyo que está recibiendo para que sea posible.

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A su vez, el presidente del Gobierno elogió los esfuerzos de Montenegro, que recordó que sitúan a este país como el más avanzado de entre los candidatos a formar parte de la Europa comunitaria.