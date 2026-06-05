El Gobierno destaca las oportunidades de inversión en México en sectores industriales estratégicos

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha destacado las oportunidades de inversión en México en sectores industriales estratégicos durante el viaje oficial al país, donde ha acompañado al vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, para reforzar las relaciones económicas y comerciales entre ambas naciones.

Durante su estancia, el secretario de Estado ha subrayado el carácter "estratégico" de la relación económica entre España y México, uno de los principales destinos de la inversión española y un mercado prioritario para la internacionalización empresarial, según ha indicado en un comunicado el Ministerio de Industria y Turismo este viernes.

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"México, además, se consolida como un 'hub' productivo y comercial clave, con acceso preferente a mercados internacionales gracias a su red de acuerdos comerciales", ha señalado el departamento liderado por Jordi Hereu.

MOTOR DE CRECIMIENTO, INNOVACIÓN Y EMPLEO DE CALIDAD

En el marco del encuentro empresarial, organizado por ICEX, CEOE y la Cámara de Comercio de España, se han puesto de manifiesto las oportunidades de inversión y colaboración en ámbitos como infraestructuras y tecnologías del agua, energías limpias, economía circular y logística.

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Durante su participación en encuentros institucionales y empresariales, el titular de la Secretaría de Estado de Industria puso en valor el papel de la industria como motor de crecimiento, innovación y empleo de calidad, destacando su efecto tractor sobre el conjunto de la economía.

En línea con los planteamientos compartidos con el tejido empresarial, subrayó que la doble transición ecológica y digital debe convertirse en una "oportunidad para reforzar la competitividad y avanzar hacia un nuevo modelo industrial basado en la innovación, la productividad y la sostenibilidad". Igualmente, resaltó la necesidad de seguir impulsando la colaboración público-privada y generar un entorno de confianza que favorezca la inversión y el desarrollo de proyectos industriales de alto valor añadido.

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En el marco del viaje, García Brustenga participó también en la Asamblea de la Cámara Española de Comercio, donde mantuvo un encuentro con representantes del tejido empresarial para analizar las oportunidades de cooperación bilateral y reforzar la presencia de empresas españolas en el país. Este foro permitió "consolidar el diálogo con actores clave de la economía mexicana y avanzar en la identificación de proyectos conjuntos en sectores estratégicos".

El secretario de Estado visitó la planta de CIE Nugar Tultitlán, una instalación industrial ubicada en el Estado de México y especializada en la fabricación de componentes para el sector automotriz. La planta forma parte de CIE Automotive, grupo industrial español especializado en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes para los principales fabricantes de vehículos a nivel global.

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Durante la visita, el secretario de Estado pudo conocer las capacidades tecnológicas y productivas de la compañía, así como su contribución a la cadena de valor del sector automotriz en México. Por último, recalcó el papel de este tipo de inversiones como ejemplo del éxito de la implantación industrial española en el exterior, así como su contribución a la generación de empleo, transferencia de tecnología y fortalecimiento de las cadenas globales de suministro.