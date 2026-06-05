Dulceida, Gemma Pinto y Luis Zamalloa, entre los invitados de la gran fiesta que inaugura el verano

Con el verano llamando oficialmente a la puerta, Madrid se convirtió este jueves en el escenario de una gran fiesta para dar la bienvenida a la temporada más esperada del año. Rostros conocidos como Luis Zamalloa, Dulceida, Andrés Koi o Rocío Camacho se reunieron en una cita marcada por la música, el ambiente relajado y las ganas de vivir la moda por todo lo alto.

SPRINGFIELD CELEBRA LA LLEGADA DEL VERANO CON EL LANZAMIENTO DE 'BENDITO VERANO'

Springfield celebró este jueves en la capital el lanzamiento de 'Bendito Verano': su última campaña que este año cumple su tercera edición consecutiva. El evento reunió a todos los protagonistas de la campaña -Gemma Pinto, Eneko Fernández, Luis Zamalloa, José Abellán, Savina Paül y Lucía Mart-, socios del club de la marca, medios y otros amigos de la firma.

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Además, contó con la presencia de personalidades como Dulceida, Melyssa Pinto, Rocío Camacho, Susana Molina, el atleta de élite Dani Castilla, el cantante Andrés Koi y una comunidad de más de 150 influencers y creadores de contenido, en una cita pensada para inaugurar el verano.

SPRINGFIELD CELEBRA UN VERANO QUE VA MUCHO MÁS ALLÁ DE UN DESTINO

Pero si hubo algo que marcó el ritmo de la velada fue la música. Malmö 040 puso a cantar a los asistentes con una actuación en directo cargada de energía y buen rollo. No podía ser de otra manera, ya que su tema 'Los de siempre' es la banda sonora de la campaña y refleja a la perfección el espíritu de la campaña: un verano de planes improvisados con amistades de siempre y momentos sencillos que acaban convirtiéndose en los mejores recuerdos.

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La música ambientó la fiesta -los asistentes también disfrutaron del DJ set de Adrián Lozano- pero la gastronomía acompañó en todo momento la velada de la mano de partners como La Martinuca, Grosso Napoletano, Mahou y de los famosos helados de Regma.

Con 'Bendito Verano', Springfield celebra una vez más ese verano que no se mide en kilómetros recorridos, sino en recuerdos creados. Una temporada de atardeceres interminables, risas compartidas y planes que surgen sin avisar. Porque el mejor verano no es el que imaginas, sino el que acabas viviendo.

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