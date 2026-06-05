Comisario de Defensa cancela visita a empresa armamentística por protestas propalestinas

Bruselas, 5 jun (EFE).- El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, canceló este viernes su visita a una fábrica de armas en la ciudad belga de Herstal después de que las autoridades locales reconocieran que no eran capaces de garantizar su seguridad por la presencia de activistas propalestinos que se estaban manifestando en el lugar.

Kubilius tenía previsto visitar la empresa de defensa Thales Belgium junto con el presidente del gobierno de la región de Valonia, Adrien Dolimont, pero la cita se canceló por motivos de seguridad.

La protesta se debe a las dudas que organizaciones de derechos humanos y activistas propalestinos tienen sobre la efectividad de la prohibición valona del tránsito de material militar a Israel, informó la agencia Belga.

La oficina del alcalde de Herstal, Frédéric Daerden, calificó de "acertada" la decisión de cancelar la visita, dada la amenaza al orden público. Las autoridades locales fueron informadas de la visita el miércoles por la noche y, según el alcalde, fue difícil organizar el dispositivo policial necesario en 24 horas, en parte porque se sospechaba que más manifestantes se presentarían el viernes.

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Un portavoz de la Comisión confirmó que se habían puesto en contacto con las autoridades locales e indicó que Kubilius nunca había tenido que cancelar una visita antes.

El mismo portavoz dijo que se ha programado una nueva reunión con representantes de Thales en la Comisión Europea. EFE