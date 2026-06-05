Amnistía celebra la retirada de cargos contra los organizadores del Orgullo en Budapest

Amnistía Internacional ha celebrado este viernes la decisión de la Fiscalía de Hungría de retirar los cargos presentados contra los organizadores de la marcha del orgullo de Budapest y ha pedido al Parlamento del país que derogue las disposiciones de la Ley Fundamental que han impuesto "restricciones severas" a esta clase de concentraciones.

Las reformas aprobadas en marzo del año pasado por el Parlamento húngaro, recuerda Amistía, tenían por objeto prohibir las manifestaciones que reclamaban la igualdad de derechos para las minorías sexuales y de género, incluidas las marchas del Orgullo en Budapest y Pécs, que se celebrarán respectivamente el 27 de junio y el 12 de septiembre.

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Una "infame declaración" a mayor gloria del ex primer ministro, el ultraconservador Viktor Orbán, respondida por ONG que lograron llevar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos las decisiones adoptadas por la Policía y las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Hungría.

"La decisión de la fiscalía de retirar los cargos es producto del esfuerzo de quienes consideran que la libertad de reunión constituye un derecho fundamental y se negaron a que las medidas arbitrarias del gobierno anterior privaran a la ciudadanía de ese derecho", ha añadido Amnistía.

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Sin embargo, la ONG ha insistido en que el nuevo Gobierno húngaro que encabeza Péter Magyar impulse la derogación de "las disposiciones discriminatorias" en el ordenamiento jurídico húngaro "que vulneran el derecho de la Unión Europea y eliminan las restricciones impuestas por el gobierno anterior con el propósito específico de desalentar la participación en los actos del Orgullo".

Amnistía reclama también "reformas constitucionales más amplias para garantizar que las personas LGBTI puedan disfrutar realmente de igualdad de derechos en Hungría".