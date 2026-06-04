Sánchez acompañará a León XIV en su encuentro con migrantes en el muelle de Arguineguín

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a acompañar al Papa León XIV en el encuentro que va a mantener con migrantes, trabajadores y voluntarios que los atienden en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, el próximo jueves 11 de junio, según trasladan fuentes de Moncloa.

Junto a Sánchez estarán el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, encargado de las relaciones del Gobierno con la Santa Sede; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en un acto que está previsto comience a las 11.40 horas.

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Previamente a las 10:50 horas, el jefe del Ejecutivo recibirá al Pontífice en la base aérea de Gando junto al ministro Torres y a la titular de Defensa, Margarita Robles.

La migración tendrá un papel clave en la visita apostólica de León XIV a España, especialmente la última etapa del viaje en Canarias. El Gobierno espera exhibir sintonía con el Papa en este asunto, en el que ambos apuestan por una política de acogida y apertura, según el Ejecutivo.

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