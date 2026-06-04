León XIV y Bad Bunny, una coincidencia en Madrid que deja abierta la puerta a un encuentro

La llegada a Madrid del Papa León XIV coincidirá durante el fin de semana con varios eventos culturales relevantes, como la Feria del Libro, la Fiesta del Cine o festivales en la capital como Noches del Botánico, aunque hay una cita que encumbre al resto y son el quinto y sexto concierto de Bad Bunny en el Estadio Metropolitano.

En paralelo a la agenda del Pontífice, que combina encuentros institucionales, actos religiosos y sociales en varios puntos de la capital, destaca los dos conciertos que ofrecerá Bad Bunny el sábado y domingo en el Metropolitano, donde ya ha celebrado un total de cuatro conciertos de su gira 'Debí Tirar más fotos'.

PUBLICIDAD

La coincidencia de ambos acontecimientos ha desatado las especulaciones en torno a un posible encuentro entre León XIV y el cantante. El arzobispo de Madrid, José Cobo, no descartó en una entrevista con Europa Press que se pudiera producir el encuentro y apeló a tender "puentes".

"Madrid da para mucho. Pero que son, que hay personas --y eso no sé, lo dirá la historia cuando vaya el Papa lo que suceda, eso yo no, lo que las personas decidan, lo que el Papa decida, lo que decida Bad Bunny--, que no se oponen, sino crean puentes y puede ser, puede haber puentes. No serían cosas antagónicas", precisó.

PUBLICIDAD

Cobo admitió que desde la Archidiócesis de Madrid están "dispuestos a la colaboración", pero insistió que "las sorpresas son sorpresas" y en que este tipo de encuentros "se llevan muy en sigilo".

El género del reggaeton también estará presente por el festival I Love Reggaeton que también el sábado 6 ofrecerá las actuaciones de Tito El Bambino, Juan Magán, Cali y el Dandee, Henry Méndez, Danny Romero, entre otros. El espectáculo tendrá lugar en el Recinto Ferial de Ifema.

PUBLICIDAD

RIGOBERTA BANDINI: 'SOLD OUT' PESE A COINCIDIR CON EL PAPA Y BAD BUNNY

La programación musical de este fin de semana se completa con una nueva edición del ciclo de conciertos de Noches del Botánico, que acogerá el sábado 6 de junio el tercer concierto de la artista española Rigoberta Bandini en este festival.

PUBLICIDAD

La artista ha colgado el cartel de 'no hay billetes' tras vender cerca de 4.000 entradas cada una de las tres noches que va a actuar, incluido el día en que coincide su show con la Vigilia del Papa y el concierto de Bad Bunny, según han confirmado a Europa Press fuentes del Festival Noches del Botánico. Mientras, el domingo 7 será el turno del grupo irlandés Two Door Cinema Club.

FERIA DEL LIBRO

La agenda literaria también cobra protagonismo con la celebración de la Feria del Libro de Madrid, que continúa este fin de semana con una programación centrada en el debate cultural europeo, la literatura contemporánea y el papel de las nuevas voces.

PUBLICIDAD

Libreros y editores presentes en la Feria del Libro ya han dejado patente su "preocupación relativa" para el segundo fin de semana de la cita literaria. Este fue el caso de la escritora y librera Marina Sanmartón, responsable de la Librería Cervantes que, en declaraciones a Europa Press admitió su preocupación.

Por su parte, la directora de la Feria, Eva Orúe, reiteró sus palabras de hace algunas semanas explicando que la visita del Pontífice "evidentemente" afectará. "Es evidente que nos va a afectar, como no podría hacerlo el traer a 1 millón o 1,5 millones de personas. Nosotros no hemos cambiado la programación, no hemos cambiado nada de ese día 7 porque confiamos en que, aunque sea un poquito más difícil llegar, llegaremos. Lo que sí estamos haciendo ya es un llamamiento a los expositores, a los participantes en actividades y al público para que salgan un rato antes de casa y aunque lleguen después, que no dejen de venir", explicó Orúe.

PUBLICIDAD

Entre los actos previstos destaca el encuentro 'Europa se escribe desde los márgenes: voces jóvenes y futuro cultural', así como el ciclo 'Iberoamérica, un libro abierto' y el coloquio 'Libros que son la caña', con la participación de Manuel Vilas y Marta Jiménez, previsto para el sábado 6. Este mismo día se celebrará el homenaje a Beatriz de Moura, fundadora y directora literaria de Tusquets Editores y fallecida el pasado 17 de abril en Barcelona, bajo el título 'Los libros que nos hicieron modernos'.

Al día siguiente, el domingo 7 de junio a las 18:00 horas, tendrá lugar la mesa 'La defensa de los valores europeos ante el peligro de los repliegues identitarios antidemocráticos'.

En el apartado de firmas, destacan autores como Marián García (Boticaria García), David Uclés, David Trueba, Fernando Aramburu, Gioconda Belli, Javier Castillo o Mar Flores el sábado 6; mientras que el domingo 7 pasarán por la feria firmas como Lucía Etxebarría, Andrés Trapiello, Vicente Vallés (19:00 a 21:00) y Nando López (18:30 a 20:30).

PUBLICIDAD

FIESTA DEL CINE

La agenda cultural se completa con el comienzo el lunes 8 de la Fiesta del Cine, que se celebrará en toda España hasta el jueves 11. Más de 336 cines de toda España participan en esta iniciativa que afectará a Madrid y Cataluña especialmente, según la Federación de Cines de España (FECE).

PUBLICIDAD

En cartelera estarán cintas como 'Torrente presidente' , 'Super Mario Galaxy: La película', 'Calle Málaga', 'La familia Benetón +2', 'El diablo viste de Prada 2', 'Michael', 'Mortal Kombat 2', 'Yo no moriré de amor', 'Couture', 'Hokum', 'Iron Maiden: Burning Ambition', 'Pizza Movies', 'Un hijo', 'The mandalorian and Grogu', 'La bestia', 'Cowgirl', 'Asesinato en la 3ª planta', 'El pasajero nocturno', 'Love me tender', 'Mallorca confidencial', 'El drama', 'Corredora', 'A la cara', 'El caso Hübener', 'La silla', 'Shrek 25 aniversario', 'He-Man y los Masters del Universo', 'Scary Movie', 'Todo lo que nunca fuimos', 'La luz', 'Backrooms', 'Pioneras: solo querían jugar' y 'Cada día nace un listo', entre otros.

'NOCHE EN BLANCO (Y AMARILLO)'

En paralelo, se celebrará la iniciativa cultural 'Noche en Blanco (y Amarillo) a la que se han sumado varias entidades y museos que abrirán sus puertas en horario ampliado y con acceso gratuito la noche del sábado 6 al domingo 7 de junio.

Así, el Museo Reina Sofía abrirá sus puertas de manera gratuitas desde las 19.00 horas hasta las 23.30 horas, mientras que el Museo Thyssen estará abierto hasta las 00.00 horas. También el Prado celebrará su iniciativa de 'El Prado de noche' de 20.30 a 00.30 horas.

A esta iniciativa de la 'Noche en Blanco (y amarillo) también están adheridas la Galería de las Colecciones Reales, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o el Museo Naval; centros culturales y artísticos como el CaixaForum, el Espacio Fundación Telefónica, la Fundación Mapfre; museos de ámbito local como el Museo de Historia de Madrid, el Templo de Debod o el Museo de San Isidro; o entidades, tanto públicas como privadas, como los Teatros del Canal o el Jardín de Banca March.