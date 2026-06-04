Agencias

Israel mata a nueve gazatíes en ataques contra viviendas en la ciudad de Gaza

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Gaza, 4 jun (EFE).- El Ejército israelí mató en la madrugada de este jueves a nueve gazatíes e hirió a otros 15 en tres ataques contra apartamentos residenciales en la ciudad de Gaza, confirmaron los equipos de rescate y una fuente en la morgue del Hospital Shifa.

Entre los muertos hay cinco miembros de una misma familia, los progenitores y tres de sus hijos, mientras que la única superviviente es una niña de nueve años, rescatada con vida de entre los escombros, según la Defensa Civil. EFE

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