El Consell pide al Gobierno central que proteja los intereses de las empresas mallorquinas en Cuba

El Consell de Mallorca ha expresado su apoyo a las cadenas hoteleras mallorquinas con presencia en Cuba ante la incertidumbre generada por la evolución del contexto internacional y las posibles consecuencias que esta situación pueda tener sobre sus inversiones y su actividad económica y ha pedido al Gobierno de España que proteja los intereses de las empresas mallorquinas en la isla.

Las empresas hoteleras de Mallorca han sido protagonistas de uno de los procesos de internacionalización empresarial más exitosos de las Islas, convirtiéndose en referentes mundiales del sector turístico y proyectando el nombre de Mallorca en todo el mundo, según ha destacado la institución insular.

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En este sentido, el conseller insular de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, ha destacado que las cadenas hoteleras mallorquinas son "un orgullo", puesto que han demostrado una extraordinaria capacidad emprendedora, han generado riqueza y ocupación y han contribuido decisivamente a posicionar Mallorca como una referencia internacional en el ámbito turístico.

"En momentos de incertidumbre, es importante que las empresas sepan que cuentan con el apoyo de las instituciones, y ha defendido que puedan desarrollar su actividad con seguridad jurídica, estabilidad y las máximas garantías para sus inversiones", ha señalado.

Así mismo, el conseller insular ha resaltado que detrás de estas inversiones hay miles de puestos de trabajo, empresas proveedoras y familias que dependen, directa o indirectamente, de la fortaleza de un sector estratégico para la economía de Mallorca.

El Consell de Mallorca se ha sumado así al apoyo expresado por el Govern y ha reiterado su compromiso con la defensa de los intereses de las empresas mallorquinas y de los trabajadores vinculados a su actividad internacional.

La institución insular ha hecho un llamamiento al Gobierno de España para que utilice todos los mecanismos diplomáticos, políticos e institucionales a su alcance para proteger los intereses de las empresas españolas afectadas y defender la seguridad jurídica de las inversiones realizadas en el exterior.

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"Nuestras empresas tienen que saber que cuentan con el apoyo firme de todas las administraciones ante cualquier situación que pueda poner en riesgo su actividad", ha indicado Ginard.

Finalmente, el conseller insular ha remarcado que cuando una empresa mallorquina se ve afectada por circunstancias externas que pueden comprometer su actividad, "las instituciones tienen que estar a su lado".

En este sentido, ha defendido que proteger a las empresas mallorquinas significa también defender el empleo, la prosperidad y el futuro de Mallorca, y ha pedido al Gobierno de España que actúe con determinación y que utilice todos los instrumentos diplomáticos a su alcance para salvaguardar los intereses legítimos de las empresas afectadas.

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