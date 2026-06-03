Banamex estima que la economía del fútbol en México aporta alrededor de 0,16 % del PIB

Ciudad de México, 2 jun (EFE).- El fútbol en México generó en 2024 un Valor Agregado Bruto (PIB) de 52.640 millones de pesos (unos 3.044 millones de dólares), equivalente a 0,16 % del PIB total, por encima de varias industrias culturales y de entretenimiento, estimó el Banco Nacional de México (Banamex) en un reporte que publicó este martes.

En este sentido, apuntó Banamex, "estimamos una aportación de la organización del Mundial de fútbol al crecimiento económico de México en 2026 del 0,1 %".

En el estudio, la firma apuntó que el fútbol es una "industria de entretenimiento, con comportamiento procíclico", y de acuerdo con sus cálculos, "el mayor contribuyente al Valor Agregado Bruto (VAB) del fútbol es la transmisión de programas de radio y televisión (18,3 %), seguido por el fútbol profesional (17,3 %), la televisión de paga (14,7 %) y el fútbol amateur (14,3 %).

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"La concentración del VAB en medios y servicios de esparcimiento sugiere que, desde una óptica productiva, el fútbol opera más como una industria de contenidos y entretenimiento que como una actividad estrictamente deportiva", expuso.

Además, el patrón histórico sugiere un "comportamiento procíclico, consistente con la elevada sensibilidad del gasto en entretenimiento al ingreso disponible", amplificando las caídas en las desaceleraciones y recesiones, pero también los crecimientos en las fases de recuperación y expansión del ciclo económico.

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En sus conclusiones, Banamex explicó que el fútbol en México opera como "una industria de entretenimiento con efectos macroeconómicos relevantes", y bajo un enfoque de cuentas satélite, "su contribución se ubica en un rango comparable al de industrias formalmente identificadas en las cuentas nacionales".

En tamaño, expuso la firma, "es similar a todo lo generado por los consultorios dentales, la mitad de la industria de fabricación de equipo de audio y de video y el doble de las Uniones de Crédito e instituciones de ahorro".

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Esto, dijo, refuerza la idea de que el deporte profesional y amateur, "los medios de comunicación y el entretenimiento forman un ecosistema económico integrado y significativo".

En este sentido, en un análisis estimamos que la participación de México en la organización de la Copa Mundial de Fútbol contribuirá al crecimiento del PIB de 2026 con 0,1 %, es decir, en ausencia de este evento estimaríamos un avance de 1,2 % (en lugar de nuestra proyección de 1,3 %).

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Especialistas del sector privado redujeron al 1,09 % el pronóstico de crecimiento del producto interno bruto (PIB) mexicano para 2026, tras una estimación previa del 1,39 %, indicó el lunes la quinta encuesta mensual del año del Banco de México (Banxico).

Según un estudio de The Competitive Intelligence Unit (The Ciu) elaborado con la plataforma de transporte Uber, el Mundial de Fútbol de 2026 dejará en las tres sedes en México un beneficio de 2.570 millones de dólares, lo que aportará un 0,13% al PIB del país en su estimación más moderada. EFE

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