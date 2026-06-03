Pakistán mata a 17 supuestos miembros de un grupo separatista en la provincia de Baluchistán

El Ejército de Pakistán ha anunciado la muerte de 17 supuestos integrantes del grupo separatista Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) en el marco de una operación llevada a cabo en varias zonas de la provincia de Baluchistán (oeste), que enmarca en su respuesta al atentado perpetrado en mayo contra un tren en la zona, un suceso que dejó al menos 30 muertos.

Así, ha indicado en un comunicado que las tropas paquistaníes lanzaron operaciones en Mastung, Nushki, Zehri, Juzdar y Ketch, antes de resaltar que 17 "terroristas de Fitna al Hindustan" --nombre que da Islamabad al BLA-- fueron "enviados al infierno". "Es un golpe significativo a las redes terroristas que operan en estas zonas", ha agregado.

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"Fueron incautadas armas, municiones y una gran cantidad de explosivos y artefactos explosivos de fabricación artesanal de manos de los terroristas patrocinados por India", ha dicho en su mensaje, publicado en redes sociales, antes de reseñar que los sospechosos "estaban implicados de forma activa en numerosas actividades terroristas en la zona".

Las autoridades denunciaron el 24 de mayo el descarrilamiento de un tren en Baluchistán a causa de una explosión en la capital de la provincia, Quetta, un suceso achacado al BLA, que en 2025 perpetró un atentado de estas características en esta misma zona del país centroasiático.

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El BLA, un grupo separatista que opera en la provincia de Baluchistán, ha lanzado decenas de ataques en los últimos años en el marco de sus exigencias de una mayor autonomía en esta zona del país, una de las más depauperadas de Pakistán. Las autoridades han acusado en numerosas ocasiones a India de apoyar a estas formaciones para intentar debilitar al país.