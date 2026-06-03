La nueva conversación beauty entre los jóvenes pasa por la protección solar, te lo cuenta Marina Rivers

¿Estamos concienciados de la importancia que tiene protegernos del sol y de los efectos que éste causa en nuestra piel? Todo apunta a que sí. Así lo refleja 'El Barómetro del Sol', un estudio de Nivea Sun que analiza los hábitos de los españoles frente a los daños provocados por la radiación ultravioleta. Sin embargo, el informe también pone de manifiesto que, pese a esta concienciación, todavía existe una falta de hábito en el uso de fotoprotectores solares.

Mientras que los españoles asociamos el uso de protector solar a contextos como playas o piscinas, muchos siguen sin incorporarlo en otros entornos cotidianos de alta exposición solar, como terrazas o espacios urbanos. Ante este problema, la marca instalará espacios a modo de 'terrazas de Nivea Sun' en Málaga y Valencia con el objetivo de concienciar sobre la importancia de protegerse del sol durante todo el año. Ahora bien, ¿qué refleja este estudio? Los datos, aunque son positivos, también son llamativos.

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SOLO EL 30% DE LOS ENCUESTADOS SE APLICA PROTECCIÓN SOLAR EN UNA TERRAZA O EN UN PARQUE

El 85% de los españoles de los encuestados afirma estar preocupado por los efectos del sol en la piel, sin embargo, el 67% reconoce que no utiliza el protector solar en su rutina diaria, pero sí en los meses de verano. Mientras que el 70% afirma utilizarlo en playa y piscina, solo el 30% se aplica crema solar cuando va a una terraza o un parque.

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Con estos datos tenemos algo claro: la piel tiene memoria y las quemaduras provocan daños irreparables... pero ¿cuáles son las causas de las quemaduras? El estudio releva que, entre las principales, se encuentran: no aplicarnos protección o hacerlo en cantidades insuficientes, olvidarnos de algunas partes del cuerpo y no tener en cuenta la reaplicación después del paso del tiempo.

MARINA RIVERS: "CADA VEZ SOMOS MÁS LOS QUE ESTAMOS CONCIENCIADOS DE QUE HAY QUE USAR PROTECCIÓN SOLAR"

Nivea Sun se apoya en esta ocasión en Marina Rivers, como reflejo de una generación joven con mayor conciencia social, para hacer hincapié y reforzar el mensaje sobre la importancia del uso del fotoprotector. En declaraciones, la influencer confiesa que el problema de que la mayoría de los adolescentes no se protejan se debe a que "creemos que no nos va a llegar nunca ser adultos y que no hay peligro", pero reconoce que "cada vez somos más los que estamos concienciados de que hay que usar protección solar".

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Rivers, que ha vivido de cerca el daño que ocasiona el sol, asegura que "limpiarme la cara y ponerme protector solar por la mañana" es un paso indispensable en su rutina todos los días del año porque, además, es una forma de "prepararme la piel para maquillarme y protegerme". "Es un minutito lo que se tarda y siempre llevo en el bolso crema para reaplicarme", asegura.

LAS NOVEDADES DE NIVEA SUN PARA DISFRUTAR DE UN VERANO AL SOL, PERO PROTEGIDOS FRENTE A SUS DAÑOS EN NUESTRA PIEL

Además, sigue habiendo confusión con el SPF de los fotoprotectores. Estas siglas nos hablan del factor de protección solar e indica el tiempo que podemos permanecer al sol sin quemarnos. En este aspecto, Nivea Sun trae cuatro novedades clave para este verano que se convertirán, sin lugar a duda, en nuestros imprescindibles para disfrutar de un verano al sol, pero protegidos.

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La primera, el Stick Facial UV Tacto Sedoso SPF 50+, ideal para llevar en el bolso y replicárnoslo en cualquier momento; dos innovaciones para el rostro, Nivea Sun Luminous 630 SPF + para combatir las manchas y Nivea Sun Q10 SPF 50+ para combatir los signos de la edad; y, por último, Nivea Sun Kids Protección UV Diaria con SPF 50+ para los más pequeños.

ESPACIOS TEMPORALES DE NIVEA SUN PARA ACERCAR LA FOTOPROTECCIÓN A TODOS

Conscientes de la realidad que refleja este estudio, la marca inaugurará espacios temporales que acercará la fotoprotección a todos en un contexto tan cotidiano como disfrutar de una terraza. En estas terrazas NIVEA SUN habrá actividades que creen conciencia y fomenten una rutina para demostrar que protegerse del sol puede ser un paso sencillo durante todo el año. ¿Dónde? En Valencia y Málaga, dos ciudades que pertenecen a comunidades con una alta incidencia solar.

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A través de esta iniciativa, la marca refuerza su compromiso con la educación en fotoprotección y la prevención del cáncer de piel, una labor que refleja la colaboración -por segundo año consecutivo- con la Asociación Española Contra el Cáncer y el apoyo a la investigación iniciada el año pasado.

Convertir el uso del protector solar en un hábito diario para garantizar la protección de los españoles es precisamente lo que pretende Nivea Sun con 'El Barómetro del Sol' porque "todavía queda camino por recorrer", tal y como asegura Amaia Ansoategui, Brand Manager de la marca.

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