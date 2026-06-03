La cuestión de confianza que aconseja Page obligaría a Sánchez a sumar más votos a favor que en contra o disolver

La cuestión de confianza que el presidente castellanomanchego, el socialista Emiliano García-Page, ha recomendado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, requiere contar con el apoyo de la mayoría simple del Congreso, es decir más votos a favor que en contra, lo que supone un respaldo menor al que exige una moción de censura, pero tiene el riesgo de que, en caso de perderla, implica la dimisión del Gobierno y, muy posiblemente, la convocatoria de elecciones.

En su intervención hoy en los Desayunos Informativos de Europa Press, García-Page ha señalado que España está "bloqueada", como demuestra que ni siquiera se presentan los Presupuestos Generales del Estado, y ha apuntado la conveniencia de que, para depurar la situación política en España, el presidente del Gobierno debería someterse a una cuestión de confianza. También Coalición Canaria ha recomendado a Sánchez que utilice este mecanismo constitucional.

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El propio Pedro Sánchez, cuando estaba en la oposición, exigía a Mariano Rajoy someterse a la cuestión de confianza si no lograba sacar los Presupuestos de 2018 y así se lo recordó meses después el entonces líder del PP, Pablo Casado, al líder del PSOE tras prosperar la moción de censura.

REGLADA EN LA CONSTITUCIÓN

Tanto la cuestión de confianza como la moción de censura están recogidos en la Constitución de 1978, en los artículos 112, 113 y 114 dentro del Título V que regula las relaciones entre el Gobierno de la Nación y las Cortes Generales.

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Según señala el artículo 112, el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza ya sea sobre un programa concreto o sobre una declaración de política general.

El Reglamento del Congreso detalla que ese escrito del Gobierno será trasladado a la Junta de Portavoces de la Cámara y se convocará una sesión plenaria para debatirla, siguiendo los protocolos de un Debate de Investidura. Finalizado el debate, se fijará hora para la votación, que no podrá ser antes de que pasen 24 horas.

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Como en los Debates de Investidura, la votación será pública y por llamamiento, con los diputados poniéndose en pie y anunciado su voto en voz alta. La confianza que demanda el presidente del Gobierno se entenderá otorgada cuando vote a favor la mayoría simple de la Cámara, es decir, más síes que noes.

SI PIERDE, EL REY BUSCA OTRO PRESIDENTE

Y si el Congreso niega la confianza al presidente del Gobierno, éste deberá presentar su dimisión ante el Rey para que el Jefe del Estado ponga en marcha el procedimiento de designación de un nuevo presidente (consultas, investidura y votación).

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Desde la Constitución de 1978 dos han sido los presidentes del Gobierno que se han sometido a una cuestión de confianza. En septiembre de 1980 fue Adolfo Suárez, de UCD, quien reclamó apoyo a la Cámara para superar la crisis y desarrollar el estado autonómico recién aprobado en la Carta Magna. La superó con creces al sumar 180 síes (UCD, Minoría catalana y andalucistas, básicamente) frente a 164 noes y dos abstenciones.

Diez años después, en abril de 1990, el socialista Felipe González se sometió a la cuestión de confianza tras los problemas en el recuento de escaños en varias circunscripciones en las elecciones celebradas meses antes, en las que el PP impugnó en los tribunales los resultados de Murcia, Pontevedra y Melilla. Al final, el PSOE superó el trámite con sus 175 diputados más un representante de la Agrupación Independiente de Canarias (AIC), frente a 130 noes y 37 abstenciones.

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LA MOCIÓN DE CENSURA ES MÁS EXIGENTE

La presentación de la moción de censura, por contra, no es potestad del Gobierno, sino de la oposición, ya que es su mayor instrumento para exigir responsabilidades políticas en el Congreso. Debe estar firmada por al menos la décima parte de la Cámara (35 diputados), lo que actualmente sólo está al alcance del PP, y necesita contar con un candidato a la Presidencia del Gobierno.

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Para que prospere una moción de censura no basta con mayoría simple, sino que el candidato alternativo necesita la mayoría absoluta (176 diputados) en una votación que también es pública y por llamamiento. Si lo logra, se entenderá que ha superado una sesión de investidura, será nombrado automáticamente por el Rey y sustituirá al presidente derrotado.

Así ocurrió a finales del pasado mes de mayo con el PSOE y Pedro Sánchez, que llegaron al Palacio de la Moncloa al prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy.