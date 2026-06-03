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EH Bildu señala que "no se han detectado prácticas corruptas" en Navarra en las adjudicaciones de obra pública

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EH Bildu ha concluido que "no se han detectado ni probado practicas corruptas" cometidas por parte de responsables políticos del Gobierno de Navarra ni de funcionarios que hayan intervenido en las adjudicaciones de obra pública analizadas en la comisión de investigación del Parlamento foral; "lo que no significa que no hayan podido existir", algo que corresponde al ámbito judicial.

No obstante, apunta a "irregularidades y deficiencias" en la tramitación de algunos contratos, especialmente el de las obras de duplicación de los túneles de Belate, si bien "con la información disponible" no se puede "sostener" un "acuerdo corrupto entre cargos públicos y terceros".

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Así lo han dado a conocer este miércoles en rueda de prensa la presidenta de la comisión de investigación, Irati Jiménez, y el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz, quien ha criticado las "limitaciones" a las que se ha enfrentado esta comisión, especialmente por la "concurrencia con procedimientos judiciales", que partieron del Tribunal Supremo, y que "ha limitado el alcance" de las conclusiones de esta comisión.

Por otro lado, la coalición concluye que tampoco se ha podido acreditar la participación de empresas, licitadoras o adjudicatarias, en "prácticas corruptas" dirigidas a obtener adjudicaciones de obras públicas de la Administración de la Comunidad foral. Según apunta, del análisis de la posición de las empresas adjudicatarias, no se desprende "la existencia de pagos ilícitos, acuerdo colusorios con responsables públicos u otras actuaciones que acrediten" corrupción. No obstante, destaca que la relación entre algunas empresas y personas investigadas "genera un contexto de sospecha" que, sin embargo, "no ha sido posible vincular de manera probada esas tramas con decisiones concretas" de adjudicaciones públicas.

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EH Bildu considera que no han aparecido "elementos probatorios directos" que apunten a "prácticas corruptas", no obstante señala que en la comisión se han constatado "vicios procedimentales".

(Habrá ampliación)

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