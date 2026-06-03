Cinco años de prisión en Kenia para un hombre por posesión ilegal de colmillos de elefante

Nairobi, 3 jun (EFE).- Un tribunal de Kenia condenó a cinco años de prisión a un hombre declarado culpable de poseer ilegalmente dos piezas de colmillos de elefante en el condado de Tana River (sureste), informó este miércoles la Oficina del Director de la Fiscalía Pública (ODPP, en inglés).

El condenado, Ahmed Guyo Hiddi, podrá evitar la pena de cárcel si paga una multa de tres millones de chelines kenianos (unos 20.000 euros), según el veredicto emitido por el Tribunal de Garsen, en el citado condado.

La Fiscalía afirmó que el acusado fue hallado el 19 de enero de 2024 en la localidad de Ngao en posesión de dos piezas de marfil de una "especie de fauna silvestre en peligro de extinción" sin la autorización requerida por el Servicio de Vida Silvestre de Kenia.

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Los colmillos pesaban aproximadamente 3,8 kilogramos y estaban valorados en unos 380.000 chelines kenianos (unos 2.500 euros), de acuerdo con la documentación presentada ante el tribunal.

Esta condena -añadió la Fiscalía- subraya el compromiso de las autoridades de "combatir los delitos contra la fauna silvestre y garantizar que los delincuentes rindan cuentas por las acciones que amenazan el rico patrimonio natural de Kenia".

Kenia alberga algunas de las mayores poblaciones de elefantes de África y ha reforzado en las últimas décadas las medidas contra la caza furtiva y el comercio ilegal de marfil, una actividad que sigue afectando a varios países del continente. EFE

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