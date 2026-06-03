América Latina emerge como polo estratégico del Open Finance global, revela reporte de Sensedia

PR Newswire

SÃO PAULO, 3 de junio de 2026

Estudio muestra avances regulatorios en más de 78 países y destaca la nueva etapa de las Finanzas Abiertas en mercados como Chile y Colombia

SÃO PAULO, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Open Finance dejó de ser una tendencia emergente para consolidarse como una transformación estructural del sistema financiero global. Así lo señala el informe Estado del Open Finance Brasil y Mundo 2026, elaborado por la multinacional tecnológica Sensedia en colaboración con el portal Let's Money. El estudio muestra que más de 78 países ya adoptaron regulaciones, consolidando el modelo como una política pública orientada a ampliar la competencia, la innovación y la inclusión financiera.

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América Latina aparece como una de las regiones más dinámicas de este movimiento, con avances regulatorios en países como Chile, Colombia y México, además de Brasil, que continúa siendo la principal referencia en la implementación de Open Finance. El país superó los 128 millones de consentimientos activos en diciembre de 2025 y se consolidó como referencia global al combinar una regulación consistente, infraestructura tecnológica robusta y casos concretos de uso.

Este avance refuerza la madurez regional de las finanzas abiertas y la evolución de nuevos modelos financieros basados en interoperabilidad, iniciación de pagos e hiperpersonalización de servicios. "El Open Finance ya no es un concepto limitado al cumplimiento regulatorio. Está redefiniendo el sector financiero y creando nuevas oportunidades de negocio, eficiencia e inclusión", afirma Jose Gómez Amador, Regional Business Manager de Sensedia.

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Países que entran en una nueva etapa del Open Finance

Entre los mercados latinoamericanos con mayor aceleración se encuentran Chile y Colombia, que avanzan en la consolidación de sus modelos regulatorios de Open Finance, mientras que México vive un escenario más híbrido. Aunque fue pionero al introducir la Ley Fintech en 2018, el país enfrenta una desaceleración regulatoria en los últimos años, abriendo espacio para iniciativas privadas lideradas por actores como CECOBAN para impulsar la interoperabilidad y el intercambio de datos financieros.

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En Chile, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó el 1 de junio de 2026 una nueva regulación que termina de definir los principales requisitos técnicos, operativos y de seguridad del Sistema de Finanzas Abiertas, incluyendo interoperabilidad, APIs, gestión de consentimientos, iniciación de pagos y certificaciones. El avance aporta mayor certeza regulatoria a un mercado que ya cuenta con legislación específica y un cronograma oficial de implementación del Open Finance entre 2027 y 2029.

En Colombia, la publicación del Decreto 0368 de 2026 en abril hizo obligatorio el modelo de Open Finance, exigiendo que las instituciones financieras compartan datos autorizados por los clientes mediante APIs estandarizadas. La regulación posiciona al país entre los mercados que más aceleran la adopción del modelo en América Latina e inicia una carrera para que bancos, fintechs y demás instituciones adapten su infraestructura tecnológica, capacidades de interoperabilidad, autenticación, seguridad y gestión de consentimientos.

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Soluciones para las Finanzas Abiertas

Acompañando este movimiento, Sensedia amplió su presencia en los mercados latinoamericanos con soluciones dedicadas de Open Finance orientadas a las necesidades regulatorias locales. En Chile, por ejemplo, tras colaborar con la CMF en la construcción de la base tecnológica y del directorio central de participantes del país, la empresa avanza ahora en la comercialización de una arquitectura SaaS preconfigurada para acelerar la implementación en las instituciones financieras.

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Para Jose Gómez, las instituciones financieras necesitan modelos de implementación que les permitan escalar Open Finance de forma gradual, con mayor previsibilidad de inversión y menor complejidad operativa.

"Con Sensedia, las instituciones cuentan con una solución escalable que les permite gestionar mejor sus inversiones y comprender con mayor claridad el potencial de retorno, sin necesidad de realizar grandes desembolsos iniciales para habilitarse. El objetivo es acelerar la adopción del modelo y, al mismo tiempo, habilitar nuevos casos de uso y oportunidades de negocio", afirma Jose Gómez.

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La solución utiliza un servidor de autorización FAPI 2.0, estándar exigido por las especificaciones técnicas de la CMF, y busca reducir la complejidad operativa de las instituciones al mismo tiempo que habilita nuevas experiencias financieras digitales, como iniciación de pagos, experiencias sin fricción y ofertas hiperpersonalizadas.

Como parte de su estrategia para impulsar el Open Finance en Chile, Sensedia firmó una alianza con la consultora tech global Stefanini Group, enfocada en acelerar la integración y preparación regulatoria de las instituciones financieras frente al nuevo ecosistema financiero abierto. La solución ya se encuentra en fase piloto con un importante banco internacional con operación en Chile, que participa en las primeras validaciones de jornadas y pruebas de conectividad junto a la CMF.

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En Colombia, Sensedia acompaña a las instituciones combinando tecnología y consultoría estratégica, con soluciones de API Management, motores de consentimiento, Developer Portal y servicios de assessment de madurez tecnológica y de negocio. El portafolio incluye capacidades necesarias para la exposición y consumo de APIs en conformidad con la regulación, además de evaluaciones orientadas a la madurez tecnológica y operativa de las instituciones.

Según João Ricardo de Almeida, Head de Open Finance LATAM de Sensedia, los mercados chileno y colombiano viven un momento importante de transición entre adecuación regulatoria y generación de valor para el usuario final. "Las instituciones financieras necesitan equilibrar compliance, eficiencia operativa e innovación. Las finanzas abiertas surgen precisamente como habilitadoras de esta transformación, permitiendo experiencias más fluidas, mayor competitividad y nuevas experiencias financieras para consumidores y empresas", afirma.

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Para acceder al informe completo, visite: https://www.sensedia.com.es/report/open-finance

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2993725/Jose_y_Joao__Sensedia___1.jpg

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FUENTE Sensedia