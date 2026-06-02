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Trump rebaja al 15% el arancel a los equipos agrícolas para abordar el aumento del coste de la vida

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el ajuste temporal de ciertos aranceles sobre metales, incluyendo la rebaja al 15% desde el 25% del gravamen aplicado a las importaciones de equipos agrícolas, para abordar con mayor eficacia las amenazas a la seguridad nacional, impulsar la inversión en la agricultura, la vivienda y la industria manufacturera estadounidenses, y facilitar la producción doméstica de productos relacionados.

Asimismo, ha ampliado la categoría existente de equipos industriales sujetos a un arancel del 15% para incluir también equipos industriales móviles, como excavadoras y montacargas, cuando se importan de países con los que Estados Unidos mantiene acuerdos comerciales que dan derecho a dicho trato.

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Por otro lado, se incentiva a las empresas extranjeras a utilizar más acero y aluminio de origen estadounidense al permitirles beneficiarse de un arancel del 10% si sus bienes de capital incluyen al menos un 85% de acero o aluminio de EEUU.

"Estos cambios arancelarios son temporales y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2027, con el fin de impulsar inversiones a corto plazo que permitan reconstruir la base industrial del país", ha precisado la Casa Blanca.

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