Rubio afirma que EE.UU. retomará su colaboración con la alianza para las vacunas Gavi

Washington, 2 jun (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró este martes que EE.UU. retomará su colaboración con la alianza para las vacunas, Gavi, en la lucha contra enfermedades como el ébola, a raíz del brote actual en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda.

"Hace unas semanas, el Departamento de Estado tomó la decisión de que retomaríamos nuestra participación en el asunto de Gavi, respetando al mismo tiempo las opiniones que el Departamento de Salud tiene al respecto", declaró el secretario en una audiencia ante el Senado estadounidense.

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Preguntado por los legisladores por la postura del responsable de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien ha mostrado en varias ocasiones su rechazo por determinadas vacunaciones, Rubio dijo que el Gobierno de Donald Trump le ha permitido emitir su opinión al respecto y que, independientemente de ello, Washington retomará su participación con la alianza.

"Respetamos la postura del Departamento de Salud al respecto y deseamos tener en cuenta sus aportaciones; no obstante, nos gustaría resolver esta cuestión de manera que el resultado resulte aceptable tanto para el Congreso como para nuestros objetivos en materia de salud global", matizó.

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Para el jefe de la diplomacia estadounidense, en este momento Washington debe "retomar el diálogo" y lograr un "resultado concreto", aunque destacó la "rápida" respuesta de EE.UU. desde el inicio del brote.

La alianza para las vacunas anunció el lunes la aprobación de un fondo de 50 millones de dólares para apoyar la respuesta al brote de ébola causado por el virus Bundibugyo, de los cuales 40 millones estarán destinados a impulsar el desarrollo de una vacuna, ya que actualmente no existe ninguna opción de inmunización contra esta variante del virus.

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La tasa de letalidad de esta cepa oscila entre el 30 % y el 50 %, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El virus probablemente comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes declararse el brote, según la OMS, que calificó este 17 de mayo la epidemia como "emergencia de salud pública de importancia internacional". EFE

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