Ministro ecuatoriano afirma que seguridad del país mejorará con un "cambio en Colombia"

Guayaquil (Ecuador), 1 jun (EFE).- El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, aseguró este lunes que la seguridad en el país "va a mejorar" si hay un "cambio en Colombia", lo que cree que puede llegar con el candidato ultraderechista colombiano Abelardo de la Espriella, que este domingo fue el más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

"Nosotros como ecuatorianos necesitamos que Colombia cambie. El mayor problema de inseguridad que tiene el país es por la frontera con Colombia", dijo Reimberg a la salida de un evento.

El ministro señaló que cuando él estuvo en la frontera no encontró ni "un militar ni un policía" de Colombia y que eso no respondía a la falta de capacidades de las fuerzas de seguridad del vecino país, sino a "una decisión política" del Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, de "no combatir el crimen organizado ni el narcotráfico".

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"Eso por supuesto afecta a nuestro país", afirmó el alto funcionario, quien añadió que esperan que De la Espriella "tenga resultados positivos" para que "haya un cambio que mejore la situación en Colombia", lo que "también va a mejorar la situación" en Ecuador.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, inició en febrero una guerra comercial para presionar a Petro con el argumento de que su administración no estaba haciendo lo suficiente para evitar que grandes cantidades de cocaína lleguen desde Colombia a Ecuador, que vive la peor crisis de violencia criminal de su historia, con poderosas bandas criminales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal, entre otros delitos.

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Los aranceles impuestos por Ecuador llegaron hasta el 100 %, Colombia respondió con gravámenes de hasta el 75 % y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) les ordenó a inicios de mayo terminar con la guerra comercial.

Sin embargo, no fue hasta el pasado viernes, dos días antes de las elecciones colombianas, cuando Noboa anunció que, tras un acuerdo con De la Espriella, había decidido eliminarlos completamente desde este lunes.

El Gobierno colombiano denunció una supuesta injerencia del mandatario ecuatoriano en asuntos internos del país y aseguró que la decisión en realidad respondía al cumplimiento de las resoluciones emitidas por la CAN.

Reimberg dijo este lunes que por la frontera "pasan drogas, armas y grupos criminales" y que "Colombia tiene que hacer su parte", ya que si toman el control de esa zona pueden "trabajar en conjunto para que eso dé resultados para la región y el mundo". EFE

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