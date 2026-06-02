Las grandes empresas tecnológicas se citan en Taiwán en plena carrera por la IA

Taipéi, 2 jun (EFE).- Los máximos responsables de grandes empresas tecnológicas globales como Nvidia, Intel, Qualcomm o SK Hynix se citan estos días en Taipéi con motivo de la feria Computex, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, que se celebra en plena carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

La cita, que arrancó oficialmente este martes y se prolongará hasta el viernes, tiene lugar en un momento clave para el sector, marcado por los cuellos de botella en el suministro de componentes críticos y por la pretensión de las principales compañías de asegurarse la mayor cuota de capacidad posible.

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El plato fuerte de la feria fue, este lunes, el discurso del consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, que había anticipado su llegada a Taipéi para presentar la nueva sede de la compañía en Taiwán y reunirse con socios locales como TSMC, el principal fabricante mundial de chips avanzados para IA.

Durante una conferencia de dos horas, Huang presentó las principales novedades de Nvidia, entre ellas el RTX Spark, un 'superchip' con el que la compañía irrumpe en el mercado de procesadores para ordenadores personales, hasta ahora dominado por Intel, Qualcomm, AMD o Apple.

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Otro de los temas que ha monopolizado la feria hasta ahora es la IA agente, una evolución de los sistemas de inteligencia artificial que, además de generar respuestas como los modelos de lenguaje tradicionales, puede tomar decisiones y ejecutar tareas de forma autónoma.

El director ejecutivo de Qualcomm, Cristiano Amon, auguró este lunes que 2026 estará dominado por estos "agentes", una tecnología que está previsto que se extienda a todos los dispositivos.

"2026 es el año de los agentes, y es ahora cuando la IA está realmente evolucionando; va a alcanzar una escala increíble", avanzó el empresario durante un acto previo a la inauguración de la Computex.

Rene Haas, director ejecutivo de la diseñadora de chips británica Arm Holdings, coincidió este martes al señalar que este tipo de IA está impulsando la demanda de CPUs (unidades centrales de procesamiento) de una forma que "no se había visto antes".

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La presencia de estas figuras también ha servido para reafirmar el papel indispensable de Taiwán en la cadena global de suministro de productos tecnológicos, ya que la inmensa mayoría de los chips avanzados para IA se fabrican en la isla, al igual que una gran parte de los servidores necesarios para los centros de datos.

De hecho, el responsable de Nvidia anunció recientemente que su compañía elevaría su inversión anual en Taiwán hasta los 150.000 millones de dólares, mientras que AMD avanzó hace más de dos semanas que inyectaría más de 10.000 millones de dólares en todo el ecosistema taiwanés de semiconductores.

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En este contexto, el presidente isleño, Lai Ching-te, manifestó este martes que el mundo necesita un "Taiwán estable, confiable y capaz de asumir responsabilidades" para sostener el desarrollo de la inteligencia artificial en medio de las tensiones con China, que considera a la isla como parte de su territorio. EFE

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