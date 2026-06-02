Irán ejecuta a tres personas condenadas por violación de dos menores, incluido uno que fue también asesinado

Las autoridades de Irán han ejecutado este martes a tres personas condenadas por violación de dos menores, incluido un caso en el que dos hombres violaron a un adolescente de catorce años y otro en el que un hombre secuestró, violó y asesinó a un niño de diez años.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, dos condenados --identificados como Hasán Tahmasebi y Kohyar Abasi-- han sido ajusticiados en Qorvé tras ser declarados culpables de la violación de un adolescente de catorce años que fue secuestrado por ambos en este condado.

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La detención de los sospechosos tuvo lugar después de que los padres del adolescente denunciaran su desaparición, tras lo que fueron sentenciados después de confesar su responsabilidad en lo sucedido. El veredicto ha sido ratificado por el Tribunal Supremo, lo que ha llevado a su ahorcamiento a primera hora del día.

Por su parte, el tercer ejecutado ha sido identificado como Behnam Nemati-Terman, condenado por secuestrar, violar y asesinar a un niño de diez años en Rasht. La familia denunció igualmente su desaparición, tras lo que las autoridades hallaron el cadáver y procedieron a la detención del sospechoso, igualmente ahorcado.

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