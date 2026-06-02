Francia inaugura en París un monumento en conmemoración al genocidio de Ruanda

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha inaugurado este martes junto a su homólogo de Ruanda, Paul Kagame, un monumento conmemorativo en la capital francesa, París, en honor a las víctimas del genocidio de 1994 contra los tutsis en territorio ruandés.

"Este monumento es (...) la culminación de una larga y paciente labor de búsqueda de la verdad, que hemos asumido colectivamente y que se nutre de décadas de testimonios y relatos escritos, investigaciones y una movilización incansable", ha explicado el mandatario francés durante el acto, celebrado a orillas del Sena.

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Por su parte, Kagame --antiguo líder de la rebelión tutsi del Frente Patriótico Ruandés (FPR)-- ha resaltado que "afrontar las responsabilidades históricas requiere verdadero coraje", ya que "genera una feroz oposición por parte de quienes se oponen a ello". "Presidente Macron, quiero felicitarle por ambas cualidades: valentía y humanidad", ha expresado.

La doble estela de latón negro que descansa a orillas del Sena, diseñada por un artista portugués, tiene una inscripción grabada en homenaje a los cientos de miles de hombres, mujeres y niños masacrados entre abril y julio de 1994 en Ruanda.

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El jefe del Elíseo reconoció en 2021 la "enorme responsabilidad" de Francia en el genocidio durante un histórico discurso en Kigali tras la publicación de un importante informe redactado por un grupo de historiadores que determinó que París fue cómplice de las masacres por reforzar la visión binaria y etnicista del país en medio de su férreo apoyo a la dictadura del entonces presidente Juvénal Habyarimana.

El informe también advirtió de que el Gobierno francés, entonces liderado por François Mitterrand, ignoró las advertencias sobre la planificación de las masacres emitidas por la Inteligencia militar, y mantuvo su respaldo al régimen hutu.

Cabe recordar que el máximo órgano de Naciones Unidas autorizó la 'Operación Turquesa' de Francia el 22 de junio de 1994, que permitió salvar a cientos de miles de civiles en el suroeste de Ruanda, si bien los críticos alegan que sirvió para que los líderes hutus que perpetraron las masacres pudieran escapar de la justicia internacional.

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Macron, no obstante, no habló de la "complicidad directa" de Francia ni emitió disculpas públicas en nombre del Estado, si bien la comisión que presentó el informe --ordenada por él mismo-- fue un primer paso para limar asperezas entre ambos países después de que rompiesen relaciones entre 2006 y 2009 por este motivo.

Recientemente, un tribunal de apelaciones de París ha revocado la orden de desestimar los cargos por conspiración para cometer genocidio contra Agathe Habyarimana, la viuda del expresidente ruandés Juvenal Habyarimana, por lo que es probable que el proceso judicial en su contra se reanude.

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Las partes civiles defienden que Agathe Habyarimana formaba parte del núcleo duro del Akazu, una organización de extremistas hutu compuesta por parientes y allegados del expresidente Habyarimana que incentivó el genocidio de abril de 1994 en Ruanda.

El derribo con un misil en 1994 del avión en el que viajaba el presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, junto al presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira, fue considerado el detonante del genocidio en el país africano.

Las raíces del conflicto entre hutus y tutsis se remontan varias generaciones, si bien su muerte desencadenó rápidamente unas matanzas encabezadas por la milicia hutu Interahamwee, que se saldaron con el asesinato de unos 800.000 tutsis y hutus moderados en cien días de masacres en 1994.

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