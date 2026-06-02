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El Rey destaca el papel del periodismo que no simplifica en "la fortaleza" de las democracias

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El Rey Felipe VI ha asegurado este martes que un periodismo que no simplifica ni desnaturaliza la complejidad de la realidad resulta indispensable para "la calidad del debate público y la fortaleza" de las democracias.

Lo ha dicho en la entrega del Premi Cercle d'Economia a la Construcció Europea al editor asociado y principal comentarista de economía del 'Financial Times', Martin Wolf, en la 41 Reunió Cercle d'Economia que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya desde el lunes hasta el miércoles.

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"Un periodismo capaz de explicar la complejidad sin desnaturalizar su esencia, al simplificarla, resulta hoy indispensable para la calidad del debate público y la fortaleza de nuestras democracias", ha dicho el monarca.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

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