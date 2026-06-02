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El escrutinio electoral en Colombia llega al 99,98 % y coincide con el conteo del domingo

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Bogotá, 2 jun (EFE).- El escrutinio de los votos depositados el domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia está prácticamente finalizado, con 99,98 % del total, y coincide con los resultados del conteo preliminar, informó este martes la Registraduría Nacional.

"Los datos del preconteo divulgados por la Registraduría Nacional registran un nivel de coincidencia del 99,94 % frente al escrutinio adelantado por los jueces de la República", indicó en un comunicado la Registraduría, entidad que organiza las elecciones. EFE

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