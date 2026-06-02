China exhibe su proyecto de ciencia ficción sobre futuros sistemas de combate aeroespacial

Pekín, 2 jun (EFE).- Medios estatales chinos exhibieron este martes el Proyecto Nantianmen, una franquicia de ciencia ficción desarrollada por una filial de la Corporación de la Industria de Aviación de China (AVIC) que imagina futuros sistemas de combate aeroespacial y que sus promotores presentan como una combinación de divulgación tecnológica, exploración conceptual y desarrollo cultural.

La iniciativa, lanzada en 2017 por AVIC Global, combina literatura, diseño conceptual, divulgación científica y exhibiciones públicas para construir un universo narrativo ambientado en un futuro en el que la humanidad desarrolla sistemas avanzados de defensa aeroespacial.

En los últimos días, medios como la agencia de noticias Xinhua y la cadena estatal CCTV difundieron nuevos vídeos y explicaciones sobre algunos de los principales vehículos imaginados dentro del proyecto, entre ellos el caza aeroespacial Baidi, el portaaviones aeroespacial Luanniao, el dron de superioridad aérea Xuannü y la plataforma de despegue y aterrizaje vertical Zihuo.

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Según las especificaciones divulgadas, el Baidi estaría concebido para operar tanto dentro como fuera de la atmósfera, incorporaría capacidades de "sigilo de espectro completo" y podría funcionar en modos tripulado y no tripulado.

El Luanniao, por su parte, aparece descrito como una gigantesca plataforma aeroespacial capaz de transportar decenas de aeronaves.

Las publicaciones oficiales insisten en que estos sistemas permanecen en una fase puramente conceptual, aunque sostienen que las tecnologías que inspiran sus diseños, como los vuelos hipersónicos, la propulsión aeroespacial de doble modo, los materiales furtivos avanzados, la inteligencia artificial o las armas de energía dirigida, constituyen líneas reales de investigación para la industria aeroespacial del futuro.

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Expertos citados por medios estatales señalaron que algunas de estas tecnologías ya se encuentran en fase experimental, mientras que otras podrían tardar décadas en materializarse.

El proyecto ha ganado visibilidad en los últimos años gracias a la exhibición de maquetas a escala real en salones aeronáuticos chinos, donde han compartido espacio con aeronaves y equipos reales desarrollados por la industria nacional.

Nantianmen forma además parte de una estrategia más amplia de desarrollo de propiedad intelectual vinculada a la aviación y el espacio.

Según sus promotores, el universo ya acumula cientos de miles de palabras de contenido narrativo y más de un centenar de diseños conceptuales de equipos y armamento.

La iniciativa también servirá de base para varios parques temáticos. El mayor de ellos, el denominado Nantianmen Project Shanghai 288 Base, se construye en la zona de Lingang, en la megalópolis de Shanghái (este), y tiene prevista su apertura en agosto de 2027 coincidiendo con el centenario de la fundación del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino).

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El complejo, que ocupará unos 80.000 metros cuadrados, incluirá recreaciones de bases lunares, simuladores inspirados en los sistemas ficticios del universo Nantianmen y futuras experiencias interactivas basadas en inteligencia artificial. EFE

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