Austria pierde al austriaco Baumgartner para el Mundial por una lesión muscular

El centrocampista austriaco Christoph Baumgartner se perderá el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arranca este mes de junio, debido a una lesión en el músculo del muslo derecho, según informó este martes la Federación Austriaca de Fútbol (ÖFB).

Baumgartner, de 26 años, sufrió la lesión durante el calentamiento previo al partido de preparación de este lunes contra Túnez en Viena, que su selección ganó por 1-0. El diagnóstico definitivo se confirmó mediante una resonancia magnética realizada el martes.

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"Es una noticia muy amarga para Christoph y para nosotros como equipo. Es un jugador importante y una figura clave dentro del equipo", declaró el seleccionador Ralf Rangnick en un comunicado en la web de la Federación Austriaca.

Rangnick y la ÖFB aún no han revelado quién ocupará el puesto de Baumgartner en la convocatoria a un futbolista que ha cuajado una gran temporada con el RB Leipzig alemán, con 13 goles y nueve asistencias en la Bundesliga. Además, es internacional en 58 partidos y marcó el gol más rápido de la historia en un partido internacional masculino, en marzo de 2024 contra Eslovaquia, a los 6,3 segundos.

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